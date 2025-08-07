Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sosyal Güvenlik Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor - İş-Yaşam Haberleri

        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor

        Gözler, milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Memur-Sen yüzde 88 zam isterken hükümetten henüz teklif gelmedi. Hizmet kollarının tekliflerine dair çıkarılan raporların müzakerelerine başlandı. Gelecek hafta kamu işveren heyetinin teklifini sunması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 07.08.2025 - 11:47 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:47
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memur ve emekli memurların zam pazarlığı sürüyor. Yaklaşık 6 buçuk milyon memurun gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Gelecek hafta kamu işveren heyetinin teklifini sunması bekleniyor.

        MÜZAKERELER 11 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

        28 Temmuz'da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunun talepleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında tasnif edildi. Hizmet kollarının tekliflerinin geneline dair ön müzakereler yapıldı. Bu tekliflere dair çıkarılan raporların müzakerelerine başlandı. Müzakereler 11 Ağustos'a kadar sürecek.

        Sendikalar ile kamu işveren heyeti arasındaki görüşmelerin Ağustos ayının üçüncü haftasının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Beklenti ise 12 Ağustos'ta hükümetin ilk teklifini vermesi yönünde. Memur-Sen ise teklifin bu tarihten önce verilmesini talep ediyor.

        MEMURLARIN TALEPLERİ NELER?

        Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etti. Sendikanın talebinde bu oranlar gelecek sene için yüzde 20 ve yüzde 15 olarak devam etti. Memur-Sen'in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam oldu.

