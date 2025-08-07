Habertürk
        Son dakika: Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde | Son dakika haberleri

        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı gözaltında!

        Yalova'dan Bozcaada'ya teknesiyle açılan Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Saat 17.00'de Yukay'ın telefonundan sinyalin kesildiği ortaya çıkarken, teknedeki izler de dikkat çekti. Öte yandan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve yürütülen soruşturma kapsamında yük gemisi kaptanı C.T., 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 11:27 Güncelleme: 07.08.2025 - 17:43
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı gözaltında!
        Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 3’üncü günde devam ediyor.

        İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

        MOTOR SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİ

        Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görülürken, arama çalışmalarını Marmara Adası’nda takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi.

        DHA muhabirinin telefonla ulaştığı baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

        YALOVA’DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

        Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay’ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.

        Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda yoğunlaştırıldı. 2 gündür yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı.

        YÜK GEMİSİ KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

        Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 3’üncü günde devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında yük gemisi kaptanı C.T., ’Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.’nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.

        Arama kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

