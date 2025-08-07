Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali | Dış Haberler

        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamını işgal etmek istediklerini ancak daha sonra bölgenin kontrolünü geçici bir yönetime devredeceklerini öne sürdü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 18:06 Güncelleme: 07.08.2025 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News'e verdiği röportajda, Gazze'nin tamamını askeri olarak kontrol etmek istediklerini ancak daha sonrasında Gazze'yi geçici bir yönetime devredeceklerini söyledi.

        Netanyahu bir diğer açıklamasında ise, yoğun saldırı ve abluka altında tuttukları Gazze Şeridi'ni "ilhak etmeyeceklerini" öne sürdü.

        Yerel basında yer alan habere göre, Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir grup Hindistanlı gazeteciyle bir araya geldi.

        Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Netanyahu, Gazze'ye saldırılarla "Hamas'ın yok edilmesini ve tüm İsrailli esirlerin geri getirilmesini" hedeflediklerini söyledi.

        Netanyahu, İsrail'in "Gazze'yi ilhak etmeyeceğini" ileri sürerek, "hedeflerine ulaştıktan sonra bölgenin kontrolünü geçici bir yönetim organına devretmeyi planladıklarını" savundu.

        REKLAM

        İsrail Başbakanı, "Hamas'ın silahlarını bırakması ve tüm İsrailli esirleri koşulsuz serbest bırakması halinde Gazze'ye saldırıların yarın bile biteceğini" iddia etti.

        Netanyahu'nun kabinesindeki birçok aşırı sağcı bakan, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini istiyor.

        Bu bakanlar ayrıca 2005'te Gazze'de boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin de yeniden inşasını talep ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı gözaltında!
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı gözaltında!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Habertürk Anasayfa