Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer yarışı: Jonathan Rowe!
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş ve Fenerbahçe için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve iki ezeli ekibin aynı oyuncuya talip olduğu belirtildi.
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 2
JONATHAN ROWE YARIŞI!
RMC Sport'un haberine göre; kanat bölgesini güçlendirmek isteyen iki ekip, Marsilya'dan Jonathan Rowe'u gündemine aldı.
- 3
Fransız temsilcisi, 22 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde yol ayrımına sıcak bakıyor.
-
- 4
Marsilya, Norwich'ten 2 milyon Euro'ya kiraladığı Rowe'un bonservisini 14.5 milyon Euro'ya satın almıştı.
- 5
Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan İngiliz kanat, 3 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 846 dakika sahada kaldı.
- 6
Kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...
-
- 7