Batuhan Kurt’un öldürülmesine ilişkin görülen davada yargılanan tek sanık Hasan Göksu için mahkeme tutuklama kararı verdi. Karar için mahkeme heyeti TÜBİTAK’tan gelen raporu değerlendirdi. O rapora göre katil zanlısının fotoğrafları ve olay gününe ait videolardaki kişi arasında benzerlik oranı yüzde 17.36…

İstanbul’da yaşayan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, Kapalıçarşı’da bir kuyumcuda çalışıyordu. 19 Mart 2022 tarihinde işe gitmek için sabah evden çıktığında bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Kurt’un ölümü üzerine başlatılan soruşturmada bir kişi yakalandı. Yakalanan kişi Kurt’un eski kız arkadaşının babası Hasan Göksu'ydu. İddiaya göre Göksu, Kurt’u telefonla arayarak ölümle tehdit etmişti. Cinayete ilişkin dava görülmeye başlandı ancak 2. duruşmada Göksu’nun tahliyesine karar verildi. Böylece davanın tek sanığı da 10 ay hapis yattıktan sonra serbest kalmış oldu.

“YÜZDE 17.36 BENZERLİK VAR”

Son duruşmada mahkeme heyeti, cinayet mahalli yakınında taksiye binen bir kişinin Hasan Göksu'ya ait olup olmadığının belirlenebilmesi için bilirkişi raporu hazırlanması karar verdi. O rapor TÜBİTAK'tan geldi.

Raporda, taksideki kişinin fotoğrafları yapay zeka temelli algoritmalar aracılığıyla, Hasan Göksu'nun görüntüleriyle karşılaştırıldı. Yüzünü maske ve şapka ile örten kişi üzerinde yapılan görüntü analizinde, Hasan Göksu'ya benzerlik oranı %17.36 olarak belirlendi. Raporda, karşılaştırma sırasında kullanılan yapay zeka temelli algoritmaların, ayrı kişilere ait fotoğrafların benzerliğini çoğu zaman 0’a yakın olarak tespit edebildiği belirtildi. Bu nedenle mahkeme %17.36 benzerlik sonucunu yeterli buldu. Hasan Göksu’nun tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. TUTUKLANDI Hasan Göksu 6 Ağustos günü polis ekipleri tarafından Sinop’ta yakalandı. Adliyeye sevk edilen Göksu tutuklandı. Batuhan Kurt cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma 14 Kasım 2025’de Anadolu Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.