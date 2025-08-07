Yeşilay'dan çarpıcı rapor: Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası yıllık 78 milyar dolar

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıkların Türkiye ekonomisine verdiği zararı ortaya koyan kapsamlı bir araştırma raporu paylaştı.

Rapor kapsamında sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar olmak üzere 4 ana bağımlılık türünün ekonomik maliyeti ele alındı.

Sonuç olarak 4 ana bağımlılık türünün Türkiye ekonomisine toplam yıllık maliyeti 78 milyar dolar.

Raporda yer alan veriler, bireysel harcamalardan sağlık giderlerine, kamu bütçesine binen yükten iş gücü kayıplarına kadar pek çok kalemde hesaplanan maliyetin, bağımlılıkların Türkiye ekonomisine her yıl milyarlarca dolarlık zarar verdiğini gözler önüne serdi.

Özellikle kumarın bağımlılığının ulaştığı çarpıcı seviye, sanal kumar bağımlılığını yaygınlaştıran platformların kontrolsüzce büyümesinin bir sonucu olarak göze çarpıyor. Sigara kullanımına bağlı hastalıkların sağlık sistemi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisinin milyarlarca liraya ulaştığının altı çizilirken, sigaranın neden olduğu sosyal maliyetin ve dolaylı ekonomik kaybın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 2,2'sine karşılık geldiği görülüyor.

BAĞIMLILIKLAR ÇEVRE VE DOĞAYA DA BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Türkiye'de son 20 yılda sigara satış hacminin 108 milyar adetten 150 milyar adete çıktığına ve yüzde 39 oranında arttığına dikkat çekilen raporda; doğaya atılan sigara izmaritlerinin yıllık 5000 çöp kamyonunu dolduracak hacme ulaştığı bilgisi de yer alıyor. Bu izmaritlerden bir kısmı göl ve denizlere karışırken zararlı etkileri 10 yıl süren su kirliliğine ve ekolojik sorunlara neden oluyor.

SİGARA KAYNAKLI YANGINLARIN TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİ DOĞRUDAN EKONOMİK YÜK, 4 MİLYAR DOLAR

Çalışmada öne çıkan bir diğer önemli bulgu ise sigara kaynaklı yangınların ülke ekonomisine verdiği zarar. İstanbul ve İzmir İtfaiye Müdürlükleri'nin verilerine göre, yangınların büyük bölümü sigara izmaritleri ve kibrit kaynaklı tutuşmalar sonucu meydana geliyor. İstanbul'da yalnızca bir yılda meydana gelen 27 bin yangının yüzde 40'ının sigara kaynaklı olması konunun ciddiyetini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre sigara kaynaklı yangınların Türkiye'ye getirdiği doğrudan ekonomik yük, 4 milyar dolara ulaşıyor.

78 MİLYAR DOLARLA NELER YAPILABİLİR?

Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde hazırlanan "Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye'de Sigara, Alkol, Kumar ve Uyuşturucu Bağımlılığının Ekonomik Maliyeti" başlıklı rapor, bağımlılıkların ülke ekonomisine verdiği zararın büyüklüğünü ortaya koyduğu gibi bu kaybın toplumsal faydaya nasıl dönüştürülebileceğine dair verileri de içeriyor. Rapora göre, bağımlılıkların Türkiye ekonomisine verdiği yıllık 78 milyar dolarlık zararla kamu yararına çok sayıda stratejik yatırım hayata geçirilebilir. İşte o yatırımlar: