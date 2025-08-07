Habertürk
        Yeşilay'dan çarpıcı rapor: Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası yıllık 78 milyar dolar

        Yeşilay'dan çarpıcı rapor: Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası yıllık 78 milyar dolar

        "Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye'de Sigara, Alkol, Kumar ve Uyuşturucu Bağımlılığının Ekonomik Maliyeti" başlıklı rapora göre, 4 ana bağımlılık türünün toplam yıllık ekonomik maliyeti 78 milyar dolar. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Dünya çapında aile içi çatışmalardan iş gücü kayıplarına, sağlık harcamalarından toplumsal huzursuzluklara, kazalardan suç ve şiddet vakalarına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösteren bu toplumsal problem, ekonomimizi de derinden sarsıyor. Bağımlılıkların ekonomik maliyetini göz önüne seren raporumuzda yer alan veriler, Türkiye'nin her yıl 78 milyar dolarlık bir kayba uğradığını ortaya koyuyor" dedi

        Giriş: 07.08.2025 - 14:47 Güncelleme: 07.08.2025 - 15:06
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıkların Türkiye ekonomisine verdiği zararı ortaya koyan kapsamlı bir araştırma raporu paylaştı.

        Rapor kapsamında sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar olmak üzere 4 ana bağımlılık türünün ekonomik maliyeti ele alındı.

        Buna göre 4 ana bağımlılık türünün yıllık ekonomiye maliyeti şöyle:

        • Sigara bağımlılığının yıllık ekonomik maliyeti 24 milyar dolar
        • Alkol bağımlılığının yıllık ekonomik maliyeti 9 milyar dolar
        • Kumar bağımlılığının yıllık ekonomik maliyeti 40 milyar dolar
        • Uyuşturucu bağımlılığının yıllık ekonomik maliyeti 5 milyar dolar

        Sonuç olarak 4 ana bağımlılık türünün Türkiye ekonomisine toplam yıllık maliyeti 78 milyar dolar.

        Raporda yer alan veriler, bireysel harcamalardan sağlık giderlerine, kamu bütçesine binen yükten iş gücü kayıplarına kadar pek çok kalemde hesaplanan maliyetin, bağımlılıkların Türkiye ekonomisine her yıl milyarlarca dolarlık zarar verdiğini gözler önüne serdi.

        Özellikle kumarın bağımlılığının ulaştığı çarpıcı seviye, sanal kumar bağımlılığını yaygınlaştıran platformların kontrolsüzce büyümesinin bir sonucu olarak göze çarpıyor. Sigara kullanımına bağlı hastalıkların sağlık sistemi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisinin milyarlarca liraya ulaştığının altı çizilirken, sigaranın neden olduğu sosyal maliyetin ve dolaylı ekonomik kaybın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 2,2'sine karşılık geldiği görülüyor.

        BAĞIMLILIKLAR ÇEVRE VE DOĞAYA DA BÜYÜK ZARAR VERİYOR

        Türkiye'de son 20 yılda sigara satış hacminin 108 milyar adetten 150 milyar adete çıktığına ve yüzde 39 oranında arttığına dikkat çekilen raporda; doğaya atılan sigara izmaritlerinin yıllık 5000 çöp kamyonunu dolduracak hacme ulaştığı bilgisi de yer alıyor. Bu izmaritlerden bir kısmı göl ve denizlere karışırken zararlı etkileri 10 yıl süren su kirliliğine ve ekolojik sorunlara neden oluyor.

        SİGARA KAYNAKLI YANGINLARIN TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİ DOĞRUDAN EKONOMİK YÜK, 4 MİLYAR DOLAR

        Çalışmada öne çıkan bir diğer önemli bulgu ise sigara kaynaklı yangınların ülke ekonomisine verdiği zarar. İstanbul ve İzmir İtfaiye Müdürlükleri'nin verilerine göre, yangınların büyük bölümü sigara izmaritleri ve kibrit kaynaklı tutuşmalar sonucu meydana geliyor. İstanbul'da yalnızca bir yılda meydana gelen 27 bin yangının yüzde 40'ının sigara kaynaklı olması konunun ciddiyetini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre sigara kaynaklı yangınların Türkiye'ye getirdiği doğrudan ekonomik yük, 4 milyar dolara ulaşıyor.

        78 MİLYAR DOLARLA NELER YAPILABİLİR?

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde hazırlanan "Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye'de Sigara, Alkol, Kumar ve Uyuşturucu Bağımlılığının Ekonomik Maliyeti" başlıklı rapor, bağımlılıkların ülke ekonomisine verdiği zararın büyüklüğünü ortaya koyduğu gibi bu kaybın toplumsal faydaya nasıl dönüştürülebileceğine dair verileri de içeriyor. Rapora göre, bağımlılıkların Türkiye ekonomisine verdiği yıllık 78 milyar dolarlık zararla kamu yararına çok sayıda stratejik yatırım hayata geçirilebilir. İşte o yatırımlar:

        • 154 yeni şehir hastanesi
        • 513 bin aileye yeni konut
        • 18 milyon öğrenciye ücretsiz tablet ve yıllık eğitim desteği
        • 15.000 kilometre uzunluğunda yüksek hızlı tren ağı
        • 40 milyon haneye elektrik tedariki
        • 50 bin teknoloji girişimi ve projesine destek
        • 1.000 antik kent, müze ve tarihi alan restorasyonu

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti, hazırladığı bilimsel çalışmayla bağımlılıkların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu katıldığı, toplantıda açıklandı.

        Yeşilay Yönetim Kurulu Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu / Yeşilay Genel Başkanı Doç.Dr.Mustafa Dinç / Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Seyithan Ateş
        Yeşilay Yönetim Kurulu Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu / Yeşilay Genel Başkanı Doç.Dr.Mustafa Dinç / Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Seyithan Ateş
        "KALKINMA HEDEFLERİMİZİ SEKTEYE UĞRATAN OLDUKÇA YÜKSEK BİR MALİYET"

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkların yalnızca kişilerin hayatlarını karartmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de büyük zararlar verdiğini şu sözlerle ifade etti:

        "Bugün bağımlılıklar sadece bireylerin dünyasını yıkmakla kalmıyor; daha yıkıcı sorunlara sebebiyet veriyor. Ailelerin hatta ülkelerin geleceğini de tehdit ediyor. Dünyada farklı ülkeler farklı bağımlılık türleriyle baş etmekte ciddi güçlükler yaşıyor. Asya'da oyun bağımlılığı, Avustralya'da kumar bağımlılığı, Amerika'da ilaçların kötüye kullanımı ile ilgili bağımlılıklar neredeyse milli güvenlik tehdidi düzeyinde sorunlara yol açıyor.

        Dünya çapında aile içi çatışmalardan iş gücü kayıplarına, sağlık harcamalarından toplumsal huzursuzluklara, kazalardan suç ve şiddet vakalarına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösteren bu toplumsal problem, ekonomimizi de derinden sarsıyor. Bağımlılıkların ekonomik maliyetini göz önüne seren raporumuzda yer alan veriler, Türkiye'nin her yıl 78 milyar dolarlık bir kayba uğradığını ortaya koyuyor.

        Bu büyük problemle etkin ve uzun vadeli bir mücadele verebilmek adına kurumlarının, özel sektörün ve toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiği açık. Tam da bu sebeple, Bağımsızlık Seferberliği'ni 2024 yılının Kasım ayında İstanbul merkezli olarak, Marmara Bölgesi'nde başlattık. Ardından Ege Bölgesi'nde, İzmir'de düzenlediğimiz geniş çaplı toplantıyla tüm Türkiye'ye güçlü bir çağrıda bulunduk. Biliyoruz ki, bağımlılıklarla mücadelede önleme faaliyetlerine odaklanmak gençlerimizi ve çocuklarımızı bağımlılıklardan uzaklaştırmak adına en güçlü adımdır. Bu yaklaşımın, sosyal yapımızı onarma ve ekonomik kayıplarımızı azaltmada büyük bir etki yaratacağını düşünüyoruz."

        *Haberin görseli AA arşivden servis edilmiştir.

