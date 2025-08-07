Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SENEGAL İLE EKONOMİK İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile iş birliğinin ahdi zeminini daha da sağlamlaştırdıklarını ifade ederken "Senegal ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde önemli aşamalar kaydettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Senegal ile iş birliğimizi sağlamlaştırdık. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık bugün birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın Sonko ile ele aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasında ticaret hedefini işaret ederek "Kısa vadede Senegal ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de 100'e yakın Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında, Senegal'in FETÖ ile mücadeleye verdiği katkıları işaret ederek "Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

AFRİKA KITASI'NIN ÖNEMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika kıtasının parlayan bir yıldız olduğunu ifade ederek Afrika'nın önemini vurgularken "Vizyonu olan ülkeler kıtaya sırtını dönemez." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca: "Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. "Biz Afrika kıtasıyla yeni tanışmış bir ülke değiliz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Kıtayla kökleri 10. yüzyıla uzanan köklü tarihi ve beşeri bağlarımız var. Türkiye için Afrikalı kardeşleriyle münasebetlerini ilerletmekten daha doğal, bundan daha doğru bir politika olamaz. Her kim Türkiye-Afrika ortaklığını eleştiriyorsa, ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir. Afrika kıtasına yönelik kibirli, küçümseyici, buram buram oryantalizm kokan yaklaşımları reddediyoruz. Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." GAZZE VURGUSU "Senegal'in Filistin halkıyla sergilediği dayanışma örnek teşkil ediyor"

Senegal Başbakanı Sonko ile Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Senegal'in İsrail mezalimine karşı cesur ve kararlı duruşunu hep takdirle karşıladık. Senegal'in Filistin halkıyla sergilediği dayanışma birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Senegal elini taşın altına koymuş, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir. Birleşmiş Milletler'de başlattığımız girişimlere her zaman destek olan Senegal, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi başkanlığını da 1975 yılından bu yana yürütüyor. Dolayısıyla bugün benzer görüşlere sahip iki Müslüman kardeş ülke olarak, uluslararası ve bölgesel platformlarda sesimiz daha gür çıkıyor. Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de soykırım son bulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz." diyerek Türkiye'nin bu konudaki kararlı duruşunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır." şeklinde konuştu. SONKO'DAN AÇIKLAMALAR Senegal Başbakanı Sonko ise Türkiye'den ilham aldıklarını belirtirken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi kalkındırmak için yaptıklarından ilham alıyoruz." dedi. Sonko, kardeş ülke Türkiye ile her zaman dostane ilişkilere sahip olduklarını ifade etti. Gazze'deki insani durumla ilgili de konuşan Sonko "İsrail, gözümüzün önünde soykırım yapıyor. Çocuklar açıkla boğuşuyor. Bu kabul edilemez. Biz İsrail'e her platformda 'hayır' demeye devam edeceğiz." dedi.