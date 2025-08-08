Habertürk
        Metin Tekin, HT Spor'da değerlendirdi: Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı! - Beşiktaş Haberleri

        Metin Tekin, HT Spor'da değerlendirdi: Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, karşılaşmayı 4-1 kazandı. Metin Tekin, HT Spor ekranlarındaki "Oyun Aklı" programında mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 00:41 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:41
        "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!"
        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick's'i 4-1 mağlup etti.

        Metin Tekin, HT Spor ekranlarındaki "Oyun Aklı" programında mücadeleyi değerlendirdi.

        İşte Metin Tekin'in yorumları:

        "Beşiktaş'ın oyunu daha çok bunu lig için söylüyorum. Orkun Kökçü'yü 18'e yaklaştırabilmeli yoksa amacına uygun bir dağılım olmaz orta sahada. O yüzden de bir tane merkez orta sahayla oynamak. Merkez orta sahadan kastım bir Atiba bir Josef De Souza'yı bulmak. Sağlam, güvenilir, bütün oyuncuların kademesinde oyun aklı olan bir oyuncuyu bulmak zorunda. Ndidi'nin böyle bir oyuncu olduğu söyleniyor."

        "Maç sonu teknik adamlar analiz yaptıkları zaman onlar maçın sonucundan çok verdiği pozisyon ürettiği pozisyona bakarlar. 4 tane pozisyon verdi Beşiktaş belki eksi hanesine yazılacaktır ama 4-1'lik bir galibiyet var. Olumlu yerden bakalım gerçekten Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı bu galibiyete. O yüzden çok ihtiyacı vardı. Abraham'ın bir santrfor'un 3 gol atması büyük bir keyiftir."

        "JOAO MARIO VE MUÇİ PROFİLLERİYLE YARIŞTA OLACAĞINIZI ZANNEDİYORSANIZ, YANILIRSINIZ"

        "Savunma beklenene karşı yapılmış organizasyondur. Bunu da bozacak tek şey çalımdır. Bunu yapmadığını müddetçe üretiyor olmanız çok zordur. O yüzden Beşiktaş'ın bu tarz kenar oyuncusuna ihtiyacı var.Yarıştığınız rakiplerin bir tarafında Sane bir tarafında Barış, Yunus olacak. Osimhen'i saymıyorum bile. 3 senelik Fenerbahçe-Galatasaray yarışında futbol tabiriyle söylüyorum atletizm kazandı. João Mário ve Ernest Muçi profilleriyle yarışta olacağınızı zannediyorsanız bence yanılırsınız."

