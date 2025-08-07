Habertürk
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karabük'te alevler yeniden yükseldi | Son dakika haberleri

        Karabük'te orman yangını

        Karabük'teki orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle Yeşilköy köyünün tahliye edilmesine karar verildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.08.2025 - 17:11 Güncelleme: 07.08.2025 - 22:35
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Merkeze bağlı Yeşilköy köyü mevkisinde iki gün önce çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.

        Bölgede Yeşilköy ve Arıcak köyleri sınırında yürütülen soğutma çalışmaları devam ederken, yeniden alevler yükseldi.

        Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre illerden sevk edilen hava araçları ve yer ekipleriyle müdahale ediliyor.

        80 HANELİK KÖY TAHLİYE EDİLDİ

        Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan Yeşilköy köyü için tahliye kararı alındı.

        Alevler, dron ile havadan görüntülenirken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan su atarak müdahalede bulunuyor.

        Yangın söndürme çalışmaları hem karadan hem havadan sürüyor.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.

        Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

        ARKADAŞLARINI GÖREMEYİNCE PANİK YAŞADI

        Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 600 personel destek veriyor.

        Meşelik mevkiinde yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kurtulanlar arasında bulunan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana taşımaya çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını zannederek büyük panik yaşadı.

        O anlar kameraya yansırken, Altınok arkadaşlarını görünce rahat bir nefes aldı.

