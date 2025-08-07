Karabük'te alevler yeniden yükseldi

Merkeze bağlı Yeşilköy köyü mevkisinde iki gün önce çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.

Bölgede Yeşilköy ve Arıcak köyleri sınırında yürütülen soğutma çalışmaları devam ederken, yeniden alevler yükseldi.

REKLAM advertisement1

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre illerden sevk edilen hava araçları ve yer ekipleriyle müdahale ediliyor.

80 HANELİK KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan Yeşilköy köyü için tahliye kararı alındı.

Alevler, dron ile havadan görüntülenirken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan su atarak müdahalede bulunuyor.

Yangın söndürme çalışmaları hem karadan hem havadan sürüyor.

REKLAM

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi. ARKADAŞLARINI GÖREMEYİNCE PANİK YAŞADI Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 600 personel destek veriyor. Meşelik mevkiinde yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kurtulanlar arasında bulunan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana taşımaya çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını zannederek büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansırken, Altınok arkadaşlarını görünce rahat bir nefes aldı.