Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu: "İsmin duyunca bile ürperiyorum!"

İstanbul'da 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Emine Özkaya cinayetiyle ilgili başka bir cinayetten tutuklu olan sevgilisi Amjad Muhsin Muhammed’in cezaevinde verdiği ifade ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre şüphelinin ifadesinde Emine Özkaya ile bir ilişkilerinin olmadığını, üniversiteden arkadaşı olduğunu söyleyerek "Onu son olarak beni ziyarete geldiği Eskişehir’de gördüm. Sonra yanına kuzenleri geldi. Birlikte Ankara’ya gittik. Oradan ben ayrıldım. Ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Emine Özkaya

Polis HTS kayıtlarından şüphelinin son 6 ayda Emine Özkaya ile 894 kez görüştüğünü ve mesajlaştığını belirledi. Öte yandan Amjad Muhsin Muhammed’le bir süre arkadaşlık yaptığı öğrenilen ve kurbanlarından biri olabileceği değerlendirilen Alman bir kadına ulaşan polis "O tam bir psikopattı. İsmini duyunca bile ürperiyorum" şeklinde bilgi aldığı öğrenildi.

Eskişehir’de cezaevinde Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine ifade veren Amjad Muhsin Muhammed'in kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Irak’ta fizyoterapist eğitimi alan ve iyi derece de İngilizce ve Fransızca bildiği öğrenilen şüphelinin Irak'ta evli olduğu ve 15 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. 2017 yılında Türkiye’ye gelen şüphelinin poliste verdiği ifadesinde Emine Özkaya ile Urfa’da tanıştığını söylediği öğrenildi. Amjad Muhsin Muhammed ifadesinde "Onunla Üniversite ortamındaki diğer arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım. Ona İngilizce öğretiyordum. Bu nedenle arkadaşlığımız ilerledi. Erkek arkadaşı Erdal vardı. Onunla aralarında sorunlar olduğunu biliyordum. Biz yakın arkadaşız aramızda bir ilişki yoktu. Emine 5-6 kez benim oturduğum Eskişehir’e geldi. Son olarak geldiğinde evde bulunan kardeşimi Gebze’ye gönderdim. Birlikte Eskişehir’i gezdik. Gezerken karşımıza 3 erkek şahıs çıktı. Onun kuzenleri olduğunu öğrendim. Aralarında Kürtçe konuştukları için ben ne konuştuklarını anladım. Ertesi gün onlarla tekrar buluştuk. Birlikte Ankara’ya gittik. Ben oradan ayrıldım. Onlar ne yaptı bilmiyorum" dedi.

"ONA YARDIM ETMEK İÇİN PARA GÖNDERDİM" Cezaevinde verdiği ifadesinde Emine Özkaya’ya 600 lira gönderdiğini söyleyen Amjad Muhsin Muhammed "Onun paraya ihtiyacı olduğunu biliyordum. Parayı yardım amacıyla gönderdim. O parayla bilet alıp İstanbul’a gelmesi konusunda bir bilgim yok" dediği öğrenildi. "HAYALİ AMERİKAYA GİDİP FİLM YILDIZI OLMAKTI" Şüphelinin olaydan sonra Şanlıurfa'ya ardından Denizli’ye gittiğini tespit eden polis ekipleri Emine Özkaya’nın kaybolmasıyla ilgili amca Fehmi Ö. ile İstanbul’da görüştüğünü belirledi. Şüpheli ifadesinde "İstanbul’a gelmiştim. Emine Özkaya’nın amcası beni arayıp yeğeninin kayboluşu ile konuşmak istediğini söyledi. Ben de yanına gittim. Ona Emine Özkaya’nın hayalinin Amerika’ya gitmek ve orada film yıldızı olmak olduğunu anlattım. Kayboluşu ile ilgili bir bilgimin olmadığını söyledim." dedi. REKLAM "KAN İZLERİNE BEN DE BİR ANLAM VEREMEDİM" Polisin evde bulunan kan izleriyle sorduğu sorulara kaçamak cevaplar veren şüphelinin "Evde bulunan kanlardan bir haberim yok. Neden, nasıl böyle bir şey çıktı. Anlayamadım" dediği öğrenildi. SON ALTI AYDA EMİNE ÖZKAYA İLE 894 GÖRÜŞME YAPMIŞ Kayıp şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüpheli Amjad Muhsin Muhammed’in telefon kayıtlarında yaptıkları incelemede genç kızın kaybolduğu tarihten 6 ay öncesine kadar toplam bin 975 telefon görüşmesini yaptığını belirledi. Bu görüşme ve mesajlaşmalardan 894’ün Emine Özkaya ile olduğu tespit edildi.

KARDEŞİ DE SUÇLUMALARI KABUL ETMEDİ Öte yandan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde olaylarla ilgili ifadesi alınan kardeşi Asaad Monsin M.M. (27) Fransızca öğretmeni olduğunu ve 2017 yılında ağabeyi ile birlikte Türkiye’ye geldiğini söyleyerek "Burada bir iş yapmıyoruz. Babamızın gönderdiği paralarla hayatımızı sürdürüyoruz" dediği öğrenildi. "Ağabeyim Türkiye’ye geldikten sonra Urfa’da oturmaya başladık. Orada Üniversite ortamına girip sosyalleşti. Bir süre burada kaldıktan sonra Eskişehir’e taşındık. Orada iki ayrı evde oturduk. Ben ağabeyim orada olmadığı zamanlar evde tek başıma hiç kalmadım. Parkelerin altında bulunan kanlarla bir ilgim yok" dediği öğrenildi. EN YAKIN ARKADAŞININ DA İFADESİ ALINDI Bu arada kayıp Emine Özkaya’nın en yakın arkadaşı Deniz Umut B.’nin de Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde arkadaşının kaybolmasıyla ilgili bir ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi. Emine Özkaya’nın kaybolmasının ardından Remziye olan ismini Deniz olarak değiştiren ardından telefon numarası ve bilgisayarını çalındığını söyleyerek yenileyen Deniz Umut B. ifadesinde "Ziraat Fakültesinde okuyorum. İktisat fakültesinde okuyan Emine Özkaya ile okulda tanıştım. Kısa sürede dost olduk. Birlikte bir ev kiralayarak kalmaya başladık. Ben onun erkek arkadaşı ile imam nikahlı olduğunu biliyordum. Onu Amjad Muhsin Muhammed’le ben tanıştırdım. Daha sonra aralarında bir samimiyet oluştu. Ben arkadaşımın kaybolduğunu Amjad Muhsin Muhammed'ten öğrendim. Benim yanıma gelip bana ‘Emine sana da Amerika’ya gidiyorum’ diye mesaj attı mı diye sordu. Bana amcasını aramamı ve bilgi vermem konusunda ısrar etti. Ben de amcayı arayıp Emine’yi sordum. Onun da bir bilgisinin olmadığını öğrendim" dedi. Daha sonra Amjad Muhsin Muhammed’in bir hafta kadar yanında kaldığını anlatan Deniz Umut B. "Bir ortamda Emine’nin Amerika’ya nasıl gidebileceği konusunu açtı. Daha sonra eğer deniz yoluyla gittiyse telefonun çekmeyeceğini bu nedenle ulaşılamamış olabileceğini söyledi" dedi.

"2021 YILINDAKİ CİNAYETİ DUYUNCA ARKADAŞIMIN DA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM" Arkadaşını Amerika'da sandığını söyleyen Deniz Umut B. "2021 yılında Amjad Muhsin Muhammed'in karıştığı cinayeti öğrendim. Bir anda arkadaşımın da bir cinayete kurban gitmiş olabileceği aklıma geldi" dediği öğrenildi. BİR SEVGİLİSİ DE ANTALYA'DA BULUNDU Öte yandan polisin soruşturması sırasında Amjad Muhsin Muhammed'in kurbanı olduğu değerlendirilen Alman uyruklu bir genç kıza Antalya'da ulaştığı öğrenildi. Amjad Muhsin Muhammed'le ilgili bilgisine başvurulan Alman uyruklu genç kadının bir süre ilişki yaşadığı şüpheliyle ilgili "O tam bir psikopattı. İsmini duyunca bile tüylerim diken diken oluyor." dediği öğrenildi.