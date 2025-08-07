Habertürk
        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaretinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmişti. Bakan Fidan, ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 20:20 Güncelleme: 07.08.2025 - 21:31
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam ziyaretine dair açıklamada bulundu.

        Bakan Fidan, ziyareti sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmişti.

        Bakan Fidan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Bugün, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen dokuz ay içinde üçüncü kez Şam’ı ziyaret ettim.

        Her ziyaretimde, Suriye’nin birçok alanda katettiği ilerlemeyi bizzat müşahede etmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara’nın liderliklerinde, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirmekte kararlıyız.

        Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Suriye’nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdik.

        Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye’nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz.

        Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye Hükümeti’ne gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık.

        Görüşmelerimizde, İsrail’in Suriye’yi hedef alan faaliyetlerini de ele aldık. Suriye halkı, daha güzel bir gelecek inşa etmek için yakaladığı tarihi fırsatı değerlendirmek istemektedir.

        Suriye Hükümeti, ülkenin daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh olması için pek çok zorlukla aynı anda mücadele etmektedir. Bu sorunların aşılması için ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplum önemli bir destek sağlamaktadır.

        İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir.

        İsrail’in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz."

