Viking: 1 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Norveç temsilcisi Viking'i 3-1 mağlup etti. Başakşehir'in golleri 60. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Operi ve 90+4. dakikada Selke'den gelirken Viking'in golünü ise henüz 2. dakikada Svendsen kaydetti.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç temsilcisi Viking'e konuk oldu. Lyse Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazandı.
Başakşehir'in golleri 60. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Operi ve 90+4. dakikada Selke'den gelirken Viking'in golünü ise henüz 2. dakikada Svendsen kaydetti.
Bu maçın rövanşı 14 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
2 EKSİK VARDI
İstanbul temsilcisinde hazır olmayan Jerome Opoku ile sakatlığı bulunan Olivier Kemen, kadroya dahil edilmedi.
İKİNCİ ELEME TURUNDA NE YAPTILAR?
Başakşehir, ikinci eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eleyerek tur atladı. Viking ise Slovenya temsilcisi Koper'e ilk müsabakada 7-0, rövanşta da 5-3 üstünlük kurarak 3. eleme turuna yükseldi.
BAŞAKŞEHİR'DEN GAZZE'YE DESTEK, İSRAL'E TEPKİ
İstanbul Başakşehir'de futbolcular, Viking maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.
Turuncu-lacivertli oyuncular, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de işlenen suçlara tepkisini üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtleri giyerek gösterdi.
TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNDE
Viking-Başakşehir karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar da takip etti.
Tribünde yerlerini alan taraftarlar, Türk bayraklarıyla turuncu-lacivertli takıma destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Viking öne geçti. Operi'nin hatası sonucunda sağ kanatta Berisha, kaptığı topu içeri çevirdi. Ceza sahasında Duarte'nin uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Svendsen'e çarparak filelerle buluştu: 1-0.
9. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortaladı. Brnic'in yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
31. dakikada Muhammed Şengezer'in hatalı pasında topu kapan Bell, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Ba, kale çizgisi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak gole izin vermedi.
40. dakikada Tripic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.
Viking, üstün oynadığı ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.
60. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Ömer Ali, pasını sağ kanattaki Deniz Türüç'e verdi. Deniz, içeri girip açısını düzelttikten sonra yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
79. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Umut Güneş'in pasında topu kontrol eden Operi, ceza yayının solundan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
90+4. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Operi'nin kendi yarı sahasında uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Selke'nin ceza sahasına girip kaleci Klaesson'u geçtikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-3.
İstanbul Başakşehir, karşılaşmayı 3-1 kazandı.