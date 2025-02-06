Galatasaray'dan transferde son gün operasyonu!
Avrupa Ligi için kadro bildirimini bu geceye kadar yapmak zorunda olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Stoper takviyesini saatler içinde açıklaması beklenen sarı-kırmızılılar, sağ bek için de temaslarını sıklaştırdı. İşte Galatasaray'ın gündemindeki isimler ve son detaylar...
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Avrupa Ligi için kadrosunu bu gece UEFA'ya bildirmesi gereken Galatasaray, dört koldan transfer operasyonu yürütüyor. Stoper transferini bu geceye kadar bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, sağ bek için de çalışmalarına devam ediyor.
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Önceliğini stoper takviyesine veren Cimbom, Genk’in Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandı.
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Belçika ekibi ile de bonservis pazarlıklarında önemli bir aşama kaydeden Galatasaray 6 milyona Euro'ya kadar çıktı.
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Ancak Cuesta konusunda bazı şüpheler var ve bu bölge için başka oyuncularla da görüşmeler devam ediyor.
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Empoli’de forma giyen Saba Goglichidze de bu isimlerden biri... İtalyan kulübü, Gürcü savunmacı için 12 milyon Euro talep ediyor.
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Öte yandan sarı-kırmızılılarda stoper transferi için Başakşehirli Opoku da gündeme geldi. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'dan 9 milyon Euro istiyor.
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Opoku ise kariyerine Galatasaray’da devam etmek istediğini dile getirdi.
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SAĞ BEKE 3 ADAY
Stoperin yanı sıra sağ bek takviyesi için de bastıran Galatasaray yönetimi, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski için Lens’a kiralama teklifi yaptı.
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Fransız ekibi ise zorunlu satın alma maddesiyle birlikte 8 milyon Euro istiyor.
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Sağ bek için diğer aday Lyon'dan Clinton Mata... Fransız kulübü, Angolalı bek için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı.
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Lyon'un, Fransa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle daha aşağı bir meblağa oyuncuyu bırakmak istemediği öğrenildi.
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Galatasaray'ın sağ bekteki üçüncü alternatifi ise Sevilla’nın genç futbolcusu Juanlu Sanchez... 21 yaşındaki İspanyol futbolu için kulübüyle temaslar sürüyor.
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