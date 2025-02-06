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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan transferde son gün operasyonu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan transferde son gün operasyonu!

        Avrupa Ligi için kadro bildirimini bu geceye kadar yapmak zorunda olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Stoper takviyesini saatler içinde açıklaması beklenen sarı-kırmızılılar, sağ bek için de temaslarını sıklaştırdı. İşte Galatasaray'ın gündemindeki isimler ve son detaylar...

        Giriş: 06.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:53
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        • 1

          Avrupa Ligi için kadrosunu bu gece UEFA'ya bildirmesi gereken Galatasaray, dört koldan transfer operasyonu yürütüyor. Stoper transferini bu geceye kadar bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, sağ bek için de çalışmalarına devam ediyor.

        • 2

          Önceliğini stoper takviyesine veren Cimbom, Genk’in Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandı.

        • 3

          Belçika ekibi ile de bonservis pazarlıklarında önemli bir aşama kaydeden Galatasaray 6 milyona Euro'ya kadar çıktı.

        • 4

          Ancak Cuesta konusunda bazı şüpheler var ve bu bölge için başka oyuncularla da görüşmeler devam ediyor.

        • 5

          Empoli’de forma giyen Saba Goglichidze de bu isimlerden biri... İtalyan kulübü, Gürcü savunmacı için 12 milyon Euro talep ediyor.

        • 6

          Öte yandan sarı-kırmızılılarda stoper transferi için Başakşehirli Opoku da gündeme geldi. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'dan 9 milyon Euro istiyor.

        • 7

          Opoku ise kariyerine Galatasaray’da devam etmek istediğini dile getirdi.

        • 8

          SAĞ BEKE 3 ADAY

          Stoperin yanı sıra sağ bek takviyesi için de bastıran Galatasaray yönetimi, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski için Lens’a kiralama teklifi yaptı.

        • 9

          Fransız ekibi ise zorunlu satın alma maddesiyle birlikte 8 milyon Euro istiyor.

        • 10

          Sağ bek için diğer aday Lyon'dan Clinton Mata... Fransız kulübü, Angolalı bek için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı.

        • 11

          Lyon'un, Fransa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle daha aşağı bir meblağa oyuncuyu bırakmak istemediği öğrenildi.

        • 12

          Galatasaray'ın sağ bekteki üçüncü alternatifi ise Sevilla’nın genç futbolcusu Juanlu Sanchez... 21 yaşındaki İspanyol futbolu için kulübüyle temaslar sürüyor.

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