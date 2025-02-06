Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Aziz milletim, sevgili Adıyamanlılar, kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bugün sahabeler şehri alimler yurdu Adıyaman'dayız. Hepimizi derinden sarsan milletimizin hafızasından asla silinmeyecek derin yaralar açan asrın felaketinin 2. yıl dönümündeyiz. Rabbim deprem şehitlerimizin ruhlarını şâd mekanlarını cennet eylesin. Toprağa verdiğimiz canlarının aziz hatıralarını aminlerle, Fatiha'larla, Yasin'lerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz.

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Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabr-ı cemil diliyorum. Dün Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Allah'tan rahmet diliyor, silah arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimi iletiyorum.

"6 ŞUBAT'IN ACISINI İLK GÜNKÜ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

6 Şubat'ın acısını ilk günkü gibi hissediyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilimizde meydana gelen sarsıntılar sadece bu illerdeki insanlarımızı değil 85 milyon olarak hepimizi derinden etkiledi. Meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi, 2,5 milyonu aşkın vatandaşlarımız birçok illere göç etmek zorunda kaldı. Dolaylı olarak 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Bu ürkütücü tabloya rağmen millet ve devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık.

Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik. Hızla enkaza koşan arama kurma ekiplerimiz, güvenlik güçleri,sağlık çalışanlarımız, işçilerimiz, mühendislerimiz, gönüllülerimiz ve diğerleri tek yürek tek bilek oldu.

"DERTLİLERE DERMAN OLURKEN GÖSTERDİK DEVLETİ"

Devlet nerede diye soranlara 'devlet burada' diye cevabımızı çok güçlü şekilde verdik. Dertlilere derman olurken gösterdik devleti. Devleti eğitim, sağlık, ulaşım, ticarete sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakan, yönetici, kamu görevlilerimizle gösterdik. Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra buralarda 2 yıldır süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik.

Gözyaşlarımızı içimize akıtarak emekle, alın teriyle, metanetle çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün gençlerimizin gülüşleriyle, ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor. Bizi ve devletimizi milletimize ve depremzedelerimize mahcup etmeyen Rabbime bugün bir kez daha hamd ediyorum.

Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere aynaya bakmadan bize 'ne yaptınız' diye soranlara bazı rakamları buradan kısaca hatırlatmak istiyorum. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde afetlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları kimi zaman yıllar alırken biz sadece birkaç hafta içinde konutlarımızı yükseltmeye başladık. "EVİNE GİRMEYEN VATANDAŞ KALMAYACAK" Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. 252 bin konut ve işyerimizi hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yılbaşına kadar 453 bin konut yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, işyerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız. Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz. Depremzede şehirlerimizde Türkiye'nin çehresini baştan başa uzunlukta altyapı yatırımını gerçekleştiriyoruz. Hayatın tekrar normale dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, diğer bakanlığımız ve belediyelerimizle olağanüstü çaba gösterdik. Sağlık Bakanlığımız 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı. Bölgede ek olarak 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kurduk. Sağlık alanında bölgemizde 58 milyar liralık toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor. Bölge genelinde 939 ambulans, 88 UMKE aracı ve 3 helikopterlerimizle sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 1000 yataklı Hatay Şehir Hastanesi, 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nin projeleri bitti. Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürmesi için adeta yargı seferberliği başlattık. 1000'e yakın hakim ve savcı olmak üzere yaklaşık 10 bin personel deprem şehirlerimizde görevlendirildi. 21 adliye binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu konutunu yatırım programımıza aldık. 13 adliye 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp, 71 personel konutu binamızın da inşaat öncesi hazırlıkları devam ediyor. 11 ilimizde eğitim öğretim faaliyetleri 119 bin 200 derslikte devam etmekteydi. Bugün itibariyle derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Depremde 1295 okul ve 9 bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık. Orta hasarlı 134 okul ve 1537 dersliği güçlendirdik.

Halihazırda 717 okul ile 13 bin dersliğin yapımı 115 okul ve 1582 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları Eylül ayına kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak, 249 okul ve 3 bin 119 dersliğin güçlendirilmesini tamamlayacağız. Deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırarak 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız. Karayolu, havayolu, demiryolu, denizcilik ve haberleşme alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 8 ilde 26 ayrı kesimde 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun ihalesi tamamlandı. Deprem konutlarının bağlantı ve imar yollarının yapımına devam ediyoruz. Demiryollarında hasar gören hattımızın 1060 kilometrelik kısmının yapım ve onarım çalışmaları bitti. Havalimanımızın uçuş pisti depremde ciddi zarar görmüştü. 3 bin metre uzunluğundaki bu pistin yapım çalışmaları sürüyor. Geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti inşallah Hatay'ımıza tekrar kazandırıyoruz. 163 noktaya ücretsiz uydu terminali ile kablosuz erişim noktaları kurduk. İşletmecilerin gerekli planlamaları yaparak 1400 adet kalıcı baz istasyonu kurmalarına yardımcı olduk. Deprem bölgesindeki işletmelerin sanayi, kalkınma, yatırım teşvikleri KOSKEB ve TÜBİTAK destekleriyle yanında olduk. 15 organize sanayi bölgesi, 17 sanayi sitesi için 14 milyar 755 milyon liralık kaynak sağladık. "34,5 MİLYAR LİRA KİRA DESTEĞİ VERDİK" Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılı için yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis ettik. Afet illerimizde 1655 projeye 3 milyar lira, bölge kalkınma idarelerimizle 132 projeye 1,1 milyar lira kaynak aktardık. 65 ilçemizdeki yatırımları en üst seviyede yatırım teşvikleriyle destekledik. 50 bin 774 kişiye istihdam sağlayacak 1116 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 60 bin 673 KOBİ'ye 37 milyar liranın üzerinde kaynak sağladık. 484 araştırma geliştirme projesine 772 milyon lira destek sağladık. İçişleri Bakanlığımız 59'u vali olmak üzere 708 mülki idare amiriyle 142 bin 500 güvenlik personelini bölgede görevlendirdi. Konteynır kentlerde kalan vatandaşlarımızın gıda market alışverişleri için 73 bin esenkart dağıttık. 2025 itibarıyla 363 bin haneye toplam 34,5 milyar lira kira desteği verdik. Çalışma ve sosyal güvenlikte 15 milyar lira tutarında 77 binden fazla kontenjan tahsis ettik. Kısa çalışma ödeneği ile 111 binden fazla kişiye toplam 1 milyar liralık ödeme yapıldı. 23 bin 692 depremzede öğrencimizin öğrenim kredisini karşılıksız bursa dönüştürdük.

18 bin afetzede öğrencimize yeni eğitim öğretim yılında öğrenim bursu tahsis ettik. Toplam 9 bin 710 yataklı 9 öğrenci yurdunun 3'ünün inşası tamamlandı, 6'sının yapımı devam ediyor. 8 yeni öğrenci yurdumuz ise proje aşamasında. Diyanet İşleri Başkanlığımız bölgede zarar gören camilerimizin, kuran kurslarımızın onarımı ve inşası için 156 milyon liralık yardımda bulundu. 7 bin 90 öğrenciye 10 milyon liranın üzerinde eğitim desteği verdik. Farklı illerimizde 12 cemevinin bakım, onarım ve teşrifat çalışmaları yapıldı. 16 kadın konukevinde 18 bin 201 afetzedeyi misafir ettik. 11 ilde toplam 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık son 2 yılda. Hayvanlarını kaybedenlerin zararlarını karşıladık. 335 bin çiftçiye 4,8 milyar lira mazot ve gübre desteği ödemesi gerçekleştirdik. Depremde zarar gören İskenderun balıkçı barınağının onarımını 2024 yılında tamamladık. Deprem bölgesinin zarar gören tarım altyapısının iyileştirilmesi konusunda Dünya Bankası ile kredi paketi imzaladık. Çiftçilerimize 5 yılda toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz. Enerji, elektrik, doğalgaz, petrol, iletim, dağıtım ve depolama hatlarında deprem sebebiyle hasar oluşmuştu. Hasarların giderilmesi için kamu ve özel sektör tarafından 19 milyar liralık yatırım yapıldı. Belediyelerimiz tarafından çok sayıda yatırım, hizmet, eser ve proje şehirlerimize kazandırıldı. Adıyaman özelinde ihya ve inşa çalışmaları kapsamında eğitimde 555 derslik yaptık. 684 dersliğin yapımına devam ediyoruz. 350 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz Kasım ayından itibaren hasta kabulune başlamıştır. İnşallah birazdan canlı bağlantıyla resmi açılışını yapacağız. Yapımı süren 150 yataklı Adıyaman merkez yeni devlet hastanemizi bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Altınşehir bölgemizde 100 yataklı devlet hastanesi projemizi yatırıma aldığımızın müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Deprem sonrasında şehrimizde 27 bin 433 konut toplamda 31 bin 406 konut teslim ettik. İnşallah kalanları da 1 sene içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Adıyaman ve Besni millet bahçelerini tamamladık. Kahta sahilyolu millet bahçemizin çok az işi kaldı. Söz verdiğimiz Sincik-Malatya yolu ve Adıyaman-Çelikhan yolunun ihalelerini gerçekleştirerek yapım çalışmalarını başlattık.

Besni il yolu, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta yolu, Kahta-Narince-Siverek yolu, Narince-Gerger il yolu 9 ayrı karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Depremde hasar gören demiryollarımızın altyapı, üstyapı, sanat yapılarının onarım ve güçlendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. 500 milyon lira yatırım tutarı olan Adıyaman Kablo Korektör A.Ş. kuruldu. Yıl içinde üretime başlanacaktır. Adıyaman'da güzel bir çarşı kazandıran Şahinbey Belediyemizle birlikte tüm kardeş belediyelerimizi burada şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. "BİRÇOK ALANDA İNŞA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ" Devletimiz tüm birimleriyle tüm kaynaklarıyla afetzede kardeşlerimizin yanında oldu ve olmaya devam edecek. Biz deprem bölgesini sadece yıldönümünde hatırlayanlar gibi laf üstüne laf koyanlardan değil taş üstüne taş koyanlardanız. Muhalefetin hafzalasının dahi almayacağı birçok alanda ihya ve inşa çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde reklama ayırdıkları mesaiyi depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz. Bu işler yılda iki defa buralara gelmekle olmaz. Hükümetimizin, belediyelerimizin, hayırseverlerimizin icraatları ortada. Büyük bir inşa ve ihya hamlesine 2 yıl gibi kısa sürede hamdolsun imza attık. Ana muhalefetin genel başkanları ise seçimler öncesinde geldiler bedava ev sözü verdiler. Sonra da buhar olup, uçtular. Yapılanı kötülemek ve devletimizi tenkit etmek dışında özellikle hiçbir gündem, projeleri ve faaliyetleri maalesef yok. Medya ve sosyal medyadan yüksek sesten konuşanların çoğu deprem bölgesinin yollarını unuttu. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı yeni yuvalarına süratle kavuşturmak için çalıştık, çabaladık ter döktük. İnşallah bundan sonra da elimizi buralardan asla çekmeyeceğiz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum, yeni yuvalarımızın, yeni işyerlerimizin, kamu tesislerimizin yapımına öncülük eden bakanlarımıza, belediyelerimize, iş insanlarımıza, hayırseverlerimize, firmalaramıza dost ve kardeş ülkelerle emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi, saygıyla selamlıyorum."