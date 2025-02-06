Shakira, ayrılık acısını atlamanın yolunu keşfetti

Shakira, "Bana çok bağlı olan bu iki çocuktan, bu iki bebekten ben sorumluyum ve ben bekar bir anneyim, bana herhangi bir konuda yardımcı olacak bir kocam ya da yardımcı yok" dedi.

Shakira ve Gererd Pique, 2010'da şarkıcının 'Waka Waka (This Time for Africa)' şarkısına çekilen klibin setinde tanıştı.