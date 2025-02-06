Nüfusu en hızlı artan şehirler

TÜİK, 2024 yılına dair Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı yayımladı. Nüfus artış oranlarına göre en hızlı nüfus yükselmesi yaşayan şehirler ortaya çıktı.

2024 yılında Türkiye'de nüfusu en hızlı artan şehir Tekirdağ oldu. Tekirdağ'ın nüfus artış oranı binde 17,1 olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 167 bin 59'dan 1 milyon 187 bin 162'ye yükseldi.

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Tekirdağ'ı binde 15,5 ile Kahramanmaraş ve binde 14,1 ile Muğla takip etti.

Nüfus düşüşü en hızlı iller ise binde 40,7 ile Gümüşhane, binde 32,1 ile Siirt ve binde 30,8 ile Tunceli...

Gümüşhane'nin nüfusu, 148 bin 539'dan 142 bin 617'ye geriledi.

İL 2023 NÜFUSU 2024 NÜFUSU ARTIŞ ORANI (BİNDE) NÜFUS ARTIŞ HIZI EN YÜKSEK ŞEHİRLER Tekirdağ 1 167 059 1 187 162 17.1 Kahramanmaraş 1 116 618 1 134 105 15.5 Muğla 1 066 736 1 081 867 14.1 Gaziantep 2 164 134 2 193 363 13.4 Kocaeli 2 102 907 2 130 006 12.8 Sakarya 1 098 115 1 110 735 11.4 Hatay 1 544 640 1 562 185 11.3 Batman 647 205 654 528 11.3 Şanlıurfa 2 213 964 2 237 745 10.7 Malatya 742 725 750 491 10.4 NÜFUS DÜŞÜŞ HIZI EN YÜKSEK ŞEHİRLER Hakkari 287 625 282 191 -19.1 Muş 399 879 392 301 -19.1 Sivas 650 401 637 007 -20.8 Kars 278 335 272 300 -21.9 Ağrı 511 238 499 801 -22.6 Çankırı 205 501 199 981 -27.2 Bayburt 86 047 83 676 -27.9 Tunceli 89 317 86 612 -30.8 Siirt 347 412 336 453 -32.1 Gümüşhane 148 539 142 617 -40.7