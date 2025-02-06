Galatasaray Carlos Cuesta transferini bitirdi: Kolombiyalı futbolcu İstanbul'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper transferini bitiyor.

Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı.

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Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul'a geldi. Kolombiyalı futbolcu bugün 3.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Galatasaray bu transfer için Genk'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.