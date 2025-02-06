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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? TÜİK son verileri açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?

        TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2024'te İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye yükseldi. Peki İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:53
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        • 1

          2024 sonu itibarıyla İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 139 bin 544'ünün kütüğü de İstanbul. İşte kalan 13 milyon 562 bin 58 kişinin kütüğünün kayıtlı olduğu iller...

        • 2
          Sivas 759.363
        • 3
          Kastamonu 546.718
        • 4
          Ordu 519.889
        • 5
          Giresun 485.500
        • 6
          Tokat 475.471
        • 7
          Erzurum 456.192
        • 8
          Malatya 422.078
        • 9
          Samsun 41.372
        • 10
          Trabzon 413.924
        • 11
          Sinop 366.728
        • 12
          Kars 309.231
        • 13
          Rize 307.049
        • 14
          Erzincan 301.667
        • 15
          Van 274.682
        • 16
          Mardin 267.308
        • 17
          Siirt 263.512
        • 18
          Ardahan 260.318
        • 19
          Bitlis 248.962
        • 20
          Diyarbakır 238.539
        • 21
          Ağrı 234.159
        • 22
          Adıyaman 218.396
        • 23
          Muş 191.571
        • 24
          Çorum 176.744
        • 25
          Amasya 175.062
        • 26
          Çankırı 164.726
        • 27
          Şanlıurfa 164.375
        • 28
          Kayseri 164.164
        • 29
          Konya 164.077
        • 30
          Elazığ 153.815
        • 31
          Yozgat 151.379
        • 32
          Bingöl 151.094
        • 33
          Batman 149.732
        • 34
          Gümüşhane 148.173
        • 35
          Sakarya 131.242
        • 36
          Hatay 124.792
        • 37
          Bayburt 124.652
        • 38
          Ankara 122.927
        • 39
          Zonguldak 122.155
        • 40
          Kahramanmaraş 113.303
        • 41
          Tekirdağ 109.392
        • 42
          Kırklareli 109.064
        • 43
          Bursa 103.415
        • 44
          Edirne 101.041
        • 45
          Balıkesir 100.999
        • 46
          Iğdır 100.788
        • 47
          Adana 100.457
        • 48
          Niğde 99.352
        • 49
          Gaziantep 95.328
        • 50
          Bartın 94.540
        • 51
          Nevşehir 93.060
        • 52
          Karabük 92.318
        • 53
          Artvin 83.698
        • 54
          Tunceli 81.997
        • 55
          İzmir 70.762
        • 56
          Çanakkale 70.526
        • 57
          Mersin 66.455
        • 58
          Bolu 64.103
        • 59
          Afyonkarahisar 61.372
        • 60
          Kocaeli 59.216
        • 61
          Isparta 56.122
        • 62
          Eskişehir 54.959
        • 63
          Aksaray 50.155
        • 64
          Manisa 49.786
        • 65
          Antalya 48.717
        • 66
          Kırşehir 47.255
        • 67
          Düzce 45.645
        • 68
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        • 69
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        • 70
          Kırıkkale 35.787
        • 71
          Bilecik 35.446
        • 72
          Osmaniye 35.366
        • 73
          Kütahya 34.489
        • 74
          Denizli 33.973
        • 75
          Aydın 31.642
        • 76
          Karaman 27.572
        • 77
          Uşak 21.476
        • 78
          Yalova 20.664
        • 79
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