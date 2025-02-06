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        Haberler Gündem CHP'den mühürlü oy pusulası kararı - Güncel haberler

        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı

        CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçimde tıpkı YSK tarafından gerçekleştirilen seçimlerde olduğu gibi mühürlü oy pusulaları ve zarflar kullanacak. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 06.02.2025 - 01:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 01:04
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        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
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        CHP’de gündem cumhurbaşkanı adayının belirleyecek olan ön seçim. Ön seçime ilişkin teknik konuların yer alacağı yönerge çalışması Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi tarafından yürütülüyor. Edinilen bilgiye göre yönerge büyük oranda tamamlandı. Buna göre oylama dijital ortamda gerçekleştirmeyecek ilçe merkezlerinde sandıklar kurulacak ve yaklaşık 1 milyon 600 bin üye sandık başına giderek oy kullanacak.

        MÜHÜRLÜ OY PUSULALARI VE ZARFLAR KULLANILACAK

        Ön seçimde tıpkı ülke genelinde Yüksek Seçim kurulu tarafından gerçekleştirilen seçimlerde olduğu gibi mühürlü oy oy pusulaları ve zarflar kullanılacak.

        Ön seçim kapsamında il il ilçe ve merkez Seçim kurulları oluşturulacak.

        Ayrıca sandık kurulları da olacak.

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        ÖN SEÇİME GİRMEK İÇİN BELLİ BİR ORANDA İMZA ŞARTI İSTENECEK

        Ön seçimde aday olabilmek için belli bir oranda imza şartı da getirilecek. Belli bir sayıda parti meclisi üyesi, milletvekili veya Yüksek Disiplin Kurulu üyesinin desteği istenecek.Amaç çok fazla ada ile bir kaos ortamının oluşmasının önüne geçmek.

        ÖN SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRESİ OLACAK

        Seçim takviminin 30 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

        Oy verme işlemi sabah 09:00’da başlayıp 17:00de bitecek.

        Seçim takvimi kapsamında propaganda dönemi olacak ayrıca oylamadan sonra bir itiraz süreci de olacak.

        RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ VEYA SONRASINDA ÖN SEÇİM YAPILACAK

        Mart ayının son haftası Ramazan bayramına denk geldiği için bayramdan önceki hafta veya bayramdan sonraki hafta sandık başına gidilerek cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.

        Yönergeye son şekli 10 Şubat’ta toplanacak olan Parti Meclisi toplantısında verilecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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