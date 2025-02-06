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        Haberler Dünya Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek | Dış Haberler

        Donald Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail çatışmalar bitince Gazze'yi ABD'ye devredecek" dedi. Trump'ın bu açıklaması, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından geldi. Trump, mesajında Gazze için "ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 14:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:05
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        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
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        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'ni ABD'ye teslim edeceğini söyledi.

        ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin Gazze'yi devralacağını söylemişti. Trump, bu açıklamasının sosyal medya platformu Truth Social'dan "Gazze planını" açıkça duyurdu.

        "İSRAİL GAZZE'Yİ ABD'YE DEVREDECEK"

        Trump, "İsrail çatışmalar bitince Gazze'yi ABD'ye devredecek" dedi.

        Trump, ABD'nin Gazze'nin inşasına yavaşça ve dikkatlice başlayacaklarını söyleyerek, "Türünün en büyük ve en gösterişli gelişmelerinden biri olacak" dedi.

        Trump, mesajında Gazze için "ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacak" ifadelerini kullandı.

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        Trump'ın Gazze planı
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        TRUMP'IN GAZZE PLANI

        Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından kritik açıklamalarda bulunmuştu ve Filistinlileri komşu ülkelere taşıma fikrini geliştirme niyetinde olduğunu açıkça dile getirmişti.

        Dünya kamuoyuna oturan açıklamasında Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve oraya "sahip olacaklarını" söyledi. ABD Başkanı, Filistinlilerin Gazze'den taşınması yönündeki fikrini yineledi ve bunu geliştireceğini dile getirdi. Trump, Filistinliler Gazze'den ayrıldıktan sonra bölgede "uzun vadeli" bir ABD mülkiyeti olacağını öngördüğünü söyledi. ABD'nin Gazze topraklarını nasıl ve hangi yetki altında ele geçirebileceğini açıklamadı.

        ABD Başkanı, Gazze'yi "ölüm ve yıkımın sembolü" olarak adlandırmış ve insanların oraya geri dönmek istemelerinin tek nedeninin gidecek başka yerleri olmaması olduğunu söylemişti. Gazze'de yaşayan 1,8 milyon Filistinlinin "insani kalplere" ve "büyük servete" sahip komşu ülkelere taşınması gerektiğini söyleyen Trump, daha önce Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Filistinlileri kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

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        BAKAN FİDAN: KABUL EDİLEMEZ

        Trump'ın Filistinlileri "Gazze'den sürme planına" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan tepki gelmişti. Bakan Fidan dün yaptığı açıklamada "Trump'ın Gazze'yi boşaltma planına kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

        Bakan Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Filistin meselesi, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilmesiyle başlamış bir sorundur. Son günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze’den zorla tahliye edilmesi fikri, kabul edilemez bir dayatmadır. Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır. Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını korumak için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan çalışacağız."

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