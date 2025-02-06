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        Haberler Magazin Ünlüler, 6 Şubat depremin ikinci yıl dönümünde duygularını paylaştı - Magazin haberleri

        Ünlüler, 6 Şubat depremin ikinci yıl dönümünde duygularını paylaştı

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilimizde büyük yıkıma neden olurken 53.537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ünlü isimler, bu büyük acının ikinci yıl dönümünde duygularını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 08:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:45
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        "Unutmadık"
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        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53.537 vatandaşımızı kaybettik.

        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
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        Asrın felaketinin üzerinden geçen iki yılda yıkıma uğrayan yerleşim merkezlerinde, yaralar sarılmaya devam ederken ünlü isimler, duygularını paylaştı.

        Türkan Şoray: İki yıl önce, deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık. Rahmetle anıyoruz.

        Hülya Koçyiğit: Tarihe unutulmaz bir acının yazıldığı, 6 Şubat Depremi’ni unutmadık, unutmayacağız. Bu acı felakette kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hepimize sabır diliyorum. Evini, ailesini, her şeyini kaybedip hayata tutunmaya çalışan o canlarımıza sevgiyle sarılıyor. En yakın zamanda tekrar sizlerle yan yana olmayı diliyorum.

        Yılmaz Erdoğan: 6 Şubat 2023... Yitirdiğimiz tüm canları özlemle anıyoruz.

        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
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        Demet Akbağ

        Doğa Rutkay Kamal: Hiç unutamadım. Acısı hâlâ taze. Nurlar içinde yatsınlar. Giden onlarca can, geride kalan onlarca can... Sözcükler yetersiz"

        Devrim Özkan: Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz.

        Neslihan Yeldan: 2 yıl geçti... Acı üstüne başka acılar inşa oldu. Geride kalanların evleri inşa olmadı. Yozlaşmanın bitmesi, bakış açısının, bazı yönetenlerin değişmesi, kötülüğün ortadan kalkması şart. 2 yıl önceden daha üzgün, daha eksiğiz. Yaraların kabuk bağlamadığı bir ülke olmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Güneş bir an önce açar dilerim...

        Hamdi Alkan: Başta memleketim Antakya ve büyük felaketi yaşayan şehirlerimizdeki tüm kayıpları saygı ile anıyorum. Ve geride kalanların yüreğine, ruhuna sabırlar, iyilikler diliyorum.

        Nazan Şoray

        Büşra Pekin: 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz bütün canlara Allah'tan rahmet diliyorum.

        Kaan Urgancıoğlu

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        Zeynep Sever Demirel

        Demet Şener

        Mine Tugay

        Berfu Yenenler

        Tuba Büyüküstün

        Bennu Yıldırımlar

        Nergis Kumbasar

        Demet Akalın

        Müge Boz

        Boran Kuzum

        Itır Esen

        Yağmur Tanrısevsin

        Başak Dizer

        Mustafa Sandal

        Nazan Kesal

        Pelin Akil

        Eda Ece

        Buse Arslan

        Zafer Algöz

        Hakan Altun

        Eser Yenenler

        Cihangir Ceyhan

        Melek Mosso

        Selin İmer

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        #6 Şubat
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        #ünlüler

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