Ünlüler, 6 Şubat depremin ikinci yıl dönümünde duygularını paylaştı
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilimizde büyük yıkıma neden olurken 53.537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ünlü isimler, bu büyük acının ikinci yıl dönümünde duygularını paylaştı
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53.537 vatandaşımızı kaybettik.
Asrın felaketinin üzerinden geçen iki yılda yıkıma uğrayan yerleşim merkezlerinde, yaralar sarılmaya devam ederken ünlü isimler, duygularını paylaştı.
Türkan Şoray: İki yıl önce, deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık. Rahmetle anıyoruz.
Hülya Koçyiğit: Tarihe unutulmaz bir acının yazıldığı, 6 Şubat Depremi’ni unutmadık, unutmayacağız. Bu acı felakette kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hepimize sabır diliyorum. Evini, ailesini, her şeyini kaybedip hayata tutunmaya çalışan o canlarımıza sevgiyle sarılıyor. En yakın zamanda tekrar sizlerle yan yana olmayı diliyorum.
Yılmaz Erdoğan: 6 Şubat 2023... Yitirdiğimiz tüm canları özlemle anıyoruz.
Demet Akbağ
Doğa Rutkay Kamal: Hiç unutamadım. Acısı hâlâ taze. Nurlar içinde yatsınlar. Giden onlarca can, geride kalan onlarca can... Sözcükler yetersiz"
Devrim Özkan: Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz.
Neslihan Yeldan: 2 yıl geçti... Acı üstüne başka acılar inşa oldu. Geride kalanların evleri inşa olmadı. Yozlaşmanın bitmesi, bakış açısının, bazı yönetenlerin değişmesi, kötülüğün ortadan kalkması şart. 2 yıl önceden daha üzgün, daha eksiğiz. Yaraların kabuk bağlamadığı bir ülke olmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Güneş bir an önce açar dilerim...
Hamdi Alkan: Başta memleketim Antakya ve büyük felaketi yaşayan şehirlerimizdeki tüm kayıpları saygı ile anıyorum. Ve geride kalanların yüreğine, ruhuna sabırlar, iyilikler diliyorum.
Nazan Şoray
Büşra Pekin: 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz bütün canlara Allah'tan rahmet diliyorum.
Kaan Urgancıoğlu
Zeynep Sever Demirel
Demet Şener
Mine Tugay
Berfu Yenenler
Tuba Büyüküstün
Bennu Yıldırımlar
Nergis Kumbasar
Demet Akalın
Müge Boz
Boran Kuzum
Itır Esen
Yağmur Tanrısevsin
Başak Dizer
Mustafa Sandal
Nazan Kesal
Pelin Akil
Eda Ece
Buse Arslan
Zafer Algöz
Hakan Altun
Eser Yenenler
Cihangir Ceyhan
Melek Mosso
Selin İmer