Ünlüler, 6 Şubat depremin ikinci yıl dönümünde duygularını paylaştı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53.537 vatandaşımızı kaybettik.

Asrın felaketinin üzerinden geçen iki yılda yıkıma uğrayan yerleşim merkezlerinde, yaralar sarılmaya devam ederken ünlü isimler, duygularını paylaştı.

Türkan Şoray: İki yıl önce, deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık. Rahmetle anıyoruz.

Hülya Koçyiğit: Tarihe unutulmaz bir acının yazıldığı, 6 Şubat Depremi’ni unutmadık, unutmayacağız. Bu acı felakette kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hepimize sabır diliyorum. Evini, ailesini, her şeyini kaybedip hayata tutunmaya çalışan o canlarımıza sevgiyle sarılıyor. En yakın zamanda tekrar sizlerle yan yana olmayı diliyorum.

Yılmaz Erdoğan: 6 Şubat 2023... Yitirdiğimiz tüm canları özlemle anıyoruz.

Demet Akbağ

Neslihan Yeldan: 2 yıl geçti... Acı üstüne başka acılar inşa oldu. Geride kalanların evleri inşa olmadı. Yozlaşmanın bitmesi, bakış açısının, bazı yönetenlerin değişmesi, kötülüğün ortadan kalkması şart. 2 yıl önceden daha üzgün, daha eksiğiz. Yaraların kabuk bağlamadığı bir ülke olmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Güneş bir an önce açar dilerim...

Hamdi Alkan: Başta memleketim Antakya ve büyük felaketi yaşayan şehirlerimizdeki tüm kayıpları saygı ile anıyorum. Ve geride kalanların yüreğine, ruhuna sabırlar, iyilikler diliyorum.

Nazan Şoray