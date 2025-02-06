6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta Osman Sayın Spor Salonu önünde buluşan depremzedeler, "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda, yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler konuşma yaptı.

Asrın felaketinde vefat edenlerin fotoğraflarının duvara asıldığı etkinlikte, depremi yansıtan görüntüler izlendi.

12 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşa edilen konutların önüne gelen aileler de burada ateş başında nöbet tuttu.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da kabir ziyareti yaptı.

Alanlarda kurulan çadırlarda, çorba, tatlı, tavuk, pilav ve çay ikramında bulunuldu.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Gaziantep Valiliğince, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ü yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.

Taziyeevinde toplanan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar, enkaz alanına yürüdü.

"Sessiz" gerçekleştirilen yürüyüşün ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, saygı duruşunda bulundu.

Program, duaların okunmasının ardından son buldu.

Enkaz alanına gelen bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde, 3 bin ceviz ve 2 bin hurma fidesi, üreticilere dağıtıldı.

Çelikhan Orman İşletme Şefliği ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi çarşı meydanında toplamda 5 bin fidan, üreticilere dağıtıldı.

İlçe Orman İşletme Şefi Mahmut Keskin, fidanların Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğünce hazırlandığını ifade etti.

Fidelerin Çelikhan merkez ve Pınarbaşı beldesindeki üreticilere dağıtıldığını belirten Keskin, üreticilerin desteklenmesine yönelik faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

HATAY Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler için anma programı yapıldı. Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Vali Ürgen Parkı'nda bir araya geldi. Kalabalık grup, "Sessiz Yürüyüş" adı altında Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü. İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada vatandaşların birçoğunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 3 SEMAVİ DİNİN TEMSİLCİLERİNDEN DUA Anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti. Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atıldı. Merkez Defne ilçesinde de belediye ekiplerince Uğur Mumcu Bulvarı'nda "Unutmadık" yazılı platform kuruldu. Burada toplanan kalabalık, kayıplarını andı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği anmada, vatandaşlar dilek fenerleri uçurdu. Yunus Emre Parkı'nda toplananlar da saat 04.17'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar daha sonra Asi Nehri'ne karanfil, defne dalları ve reyhan attı. İSKENDERUN İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için 04.17'de anma programı yapıldı. Kaymakamlık koordinesindeki programa katılanlar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti. MALATYA Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi. "Asrın felaketi"nde 17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi alanında buluşan bir grup, meşale yakarak alana karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, burada yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu aktaran Karatepe, "Ülkemizin deprem ülkesi olduğu belli, her tarafımız fay hatlarıyla dolu. Çok sayıda deprem yaşayıp, çok sayıda insanlarımızı kaybettiğimiz örnekler çok geçmişte değil. 1999 depreminde yaşananları biliyoruz. Deprem doğal bir olaydır ve sonucunu insanların yarattığını biliyoruz." dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da depremlerde Malatya'da birçok yıkımın meydana geldiğini söyledi. Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Ağbaba, "Depremlerden en çok etkilenen ikinci il Malatya. Şehir merkezimiz adeta yerle bir oldu. Birçok ilçemiz, tarihi kültürel yerlerimiz bitmiş durumda. Bu sesi duyurmaya çalıştık." diye konuştu. Konuşmaların ardından hayatını kaybedenler için enkaz alanına karanfil bırakıldı. 78 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNANIN ALANINDA YAKINLARINI ANDILAR Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler de binanın alanında bir araya geldi. Ateş yakıp depremin meydana geldiği saat olan 04.17'yi bekleyenler, kaybettikleri 78 kişi için dua etti. Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ağabeyi Ömer Berkay Aydoğan, Hakimbey Apartmanı'nda babaannesi Hacer Aydoğan'ı (86) ve kız kardeşi Nilay Aydoğan'ın da aralarında bulunduğu 78 kişiyi kaybettiklerini, acılarının büyük olduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından iki sene geçtiğini belirten Berkay Aydoğan, şunları kaydetti: "Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Benim ve bütün enkazda kaybettiklerimizin yakınlarının Türk milletinden, Malatya halkından bir ricası var. 25 Şubat'ta saat 11.00'de mahkememiz var, mahkeme sürecinde bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Bütün Malatya halkını o gün 3. Ağır Ceza Mahkemesine bekliyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz." ADANA Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler okunan dualarla anıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi. Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi. Programa katılan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin de konuşmasının ardından katılımcılar, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı. Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve vatandaşlar katıldı.

OSMANİYE Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için afetin meydana geldiği saat 04.17'de anma programı yapıldı. Valilik ve Belediye tarafından Rahime Hatun Mahallesi'nde düzenlenen anmaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Daha sonra 6 Şubat depremleriyle ilgili sinevizyon gösterisi izletildi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti. Bu felaketleri tekrar yaşamamak için ellerinden gelen her türlü tedbiri alacaklarını belirten Tekin, "Allah korusun yaşadığımızda da nasıl davranılması, neler yapılması gerektiğini de millet olarak hep hafızamızda taze tutmak durumundayız." dedi. Tekin, 6 Şubat'ı herkesin bugün gibi hatırladığını ve o gün 7'den 70'e herkesin karınca kararınca, gücü yettiğince bu sürece katkı sağladığını söyledi. Millet olarak nasıl bir arada olunacağını dünyaya gösterdiklerini dile getiren Tekin, şöyle devam etti: "Bu şuur, bilinç inşallah ilanihaye devam eder. Felaket sonrasında yine aynı şekilde acıları hafifletecek tedbirleri hep beraber almak için çaba sarf ettik, sarf etmeye de devam ediyoruz. Sadece Osmaniye için değil, 11 ilin tamamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan başlayıp, en ücra köşedeki kamu görevlisine kadar bütün kamu görevlileri üstüne düşen vazifeyi yerine getirip bu acıları hem hafifletecek hem de bir daha yaşanmasını engelleyecek tedbirleri almaya çaba gösteriyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bütün toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün bakanlarımızdan her toplantı öncesinde 'Deprem bölgesiyle ilgili durumlar ne?' raporunu alıyor. Hatta birçok ilde, birçok projeyi doğrudan takip ediyor, 'Ne aşamada, ne zaman bitiyor?' şeklinde. Acıları unutmamız mümkün değil ama hafifletmek için üstümüze ne düşerse yapmaya çaba sarf ediyoruz. Allah bizlere böyle felaketleri tekrar yaşatmasın, hepimize sabır nasip etsin."

Daha sonra Tekin ve beraberindekiler, bulundukları yerden "Sessiz Yürüyüş" adı altında Kemal Satır Caddesi'ne yürüdü. KİLİS Kilis'te, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, saygı duruşunda bulundu, depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Anma programında konuşan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bütün milletvekilleri ile deprem bölgesinde olduklarını belirtti. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, geçen yıl da Kilis'te anma törenine katıldığını belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in de katıldığı programda depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. DİYARBAKIR Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da hayatını kaybeden 411 kişi, 77 kişiye mezar olan Serin-2 Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda düzenlenen etkinlik ile anıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı. Depremde 411 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. 5 bin 494 bina ağır, 2 bin 645 bina orta hasar aldı. Depremin 2’nci yıldönümü dolayısıyla, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin hayatını kaybettiği 11 katlı Serin-2 Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda anma töreni düzenlendi. Depremin yaşandığı saat 04.17’de, alana karanfil bırakılarak, mum yakıldı. Törene DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, bazı sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütü temsilcileri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. "DEPREMİN SONUÇLARINI EN AZA İNDİRMEK ELİMİZDE" Anma töreninde konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Depremin 2’nci yılındayız. 53 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi. 100 binden fazla yurttaş yaralandı. Halen daha kayıp çocuklar var. Yüzlerce insanımız yaralandı. Binlerce konut ağır ve orta hasarlı oldu. Depremi önleyemeyiz. Deprem bir doğal felaketti. Ama depremin sonuçlarını en aza indirmek bizim elimizde, yönetenlerin elindedir” dedi.

"ACILARIMIZ ÇOK BÜYÜK VE DERİN" Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek ise sorumluların ceza alması için uğraştıklarını belirterek, “Bugün bir ömür boyunca hafızamızda silinmeyecek karanlık gecenin 2’nci yıl dönümüdür. Acılarımız çok büyük ve derin. O gün herkes bir sevdiğini ve yakınını kaybetti. Sorumluların ceza alabilmesi için büyük bir uğraş vermekteyiz. O gün 3 meslektaşımız hayatını kaybetti. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu. *Haberin fotoğrafları AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.