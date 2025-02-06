Galatasaray'da Ismail Jakobs pişmanlığı!
Sol bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, Ismail Jakobs transferinde de pişmanlık yaşıyor. Senegalli futbolcu sakatlık problemleri nedeniyle sahaya çıkmakta zorlanıyor.
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Galatasaray son yılların kanayan yarası sol beke bir türlü çözüm bulamıyor.
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Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Ismail Jakobs da çözüm olmadı.
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Galatasaray öncesi kariyerinde zaman zaman kasık ve diz sakatlıkları yaşayan Senegalli futbolcu sahaya çıkmakta zorlanıyor.
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2 Eylül 2024'te Galatasaray'a transfer olan Jakobs, şimdiye kadar 30 maçın 16'sında forma giyebildi.
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Galatasaray'da arka adalesinden sakatlanan Senegalli oyuncu, Kasım ayında ise aşil tendonunun içindeki kastan sakatlanmıştı.
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Ajax mücadelesi öncesinde yine aşil tendonunda ağrı hisseden Jakobs, kritik deplasmanda da forma giyemedi.
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Aşil tendonundaki ağrının geçmediğini ifade eden Senegalli futbolcu, sahaya çıkmakta zorlanıyor.
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Aşil tendonundaki ağrının devam ettiğini söyleyen Jakobs, Florya'da günün önemli bölümünü fizyoterapi yaparak geçiriyor.
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Şimdiden 13'ün üzerinde maç kaçıran futbolcu, sezon başında Monaco'dan mecburi satın alma maddesiyle kiralanmıştı.
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G.Saray, Monaco'ya bu transfer için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödedi.
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Sarı-kırmızılı kulüp Jakobs için ayrıca 8 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek.
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