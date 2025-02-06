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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Ismail Jakobs pişmanlığı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Ismail Jakobs pişmanlığı!

        Sol bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, Ismail Jakobs transferinde de pişmanlık yaşıyor. Senegalli futbolcu sakatlık problemleri nedeniyle sahaya çıkmakta zorlanıyor.

        Giriş: 06.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:04
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          Galatasaray son yılların kanayan yarası sol beke bir türlü çözüm bulamıyor.

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          Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Ismail Jakobs da çözüm olmadı.

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          Galatasaray öncesi kariyerinde zaman zaman kasık ve diz sakatlıkları yaşayan Senegalli futbolcu sahaya çıkmakta zorlanıyor.

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          2 Eylül 2024'te Galatasaray'a transfer olan Jakobs, şimdiye kadar 30 maçın 16'sında forma giyebildi.

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          Galatasaray'da arka adalesinden sakatlanan Senegalli oyuncu, Kasım ayında ise aşil tendonunun içindeki kastan sakatlanmıştı.

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          Ajax mücadelesi öncesinde yine aşil tendonunda ağrı hisseden Jakobs, kritik deplasmanda da forma giyemedi.

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          Aşil tendonundaki ağrının geçmediğini ifade eden Senegalli futbolcu, sahaya çıkmakta zorlanıyor.

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          Aşil tendonundaki ağrının devam ettiğini söyleyen Jakobs, Florya'da günün önemli bölümünü fizyoterapi yaparak geçiriyor.

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          Şimdiden 13'ün üzerinde maç kaçıran futbolcu, sezon başında Monaco'dan mecburi satın alma maddesiyle kiralanmıştı.

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          G.Saray, Monaco'ya bu transfer için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödedi.

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          Sarı-kırmızılı kulüp Jakobs için ayrıca 8 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek.

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