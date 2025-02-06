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        Haberler Dünya New York'ta Trump yönetiminin politikaları ve Elon Musk protesto edildi | Dış Haberler

        New York'ta Trump yönetiminin politikalarına karşı protesto düzenledi

        ABD'nin New York kentinde Belediye Binası önünde toplanan binlerce protestocu, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert politikaları ve Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına ilişkin önerisini protesto etti. Protestocular aynı zamanda Elon Musk'ın yönetimde artan rolüne tepki gösterdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:28
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          ABD'de protestocular, "Project 2025"e karşı New York City Hall önünde R50501 gösterisi kapsamında bir araya geldi.

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          Ülke genelinde binlerce protestocu, Trump yönetiminin göçmen politikalarına ve Gazze'deki Filistinlilerin zorla tahliye edilmesi önerisine karşı gösteriler düzenliyor.

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          Protestolar, R50501 (50 eyalette 50 protesto, tek gün) etiketleriyle organize edildi.

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          Philadelphia, Michigan, Teksas ve Wisconsin gibi şehirlerde gerçekleştirilen gösterilerde, Trump, Elon Musk ve sağcı "Project 2025" gündemi protesto edildi.

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          ELON MUSK'I DA PROTESTO ETTİLER

          Protestocular, aynı zamanda dünyanın en zengin ismi ve Trump'ın en yakın müttefiklerinden Elon Musk'ı da protesto etti.

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          Göstericiler, Trump'ın etkili danışmanlarından biri olarak görülen Elon Musk'ın yönetimde artan rolüne tepki gösterdi.

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          "Elon Musk'ı sınır dışı edin", "Elon Musk gitmeli" ve "Elon Musk kapı dışarı" gibi sloganlar atan protestocular, Musk’ın yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki etkisini kınadı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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