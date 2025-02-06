Galatasaray kupada Boluspor deplasmanında: İşte Okan Buruk'un 11'i!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Kupadaki ilk maçında Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray hanesine 1 puan yazdırmıştı. Boluspor ise ilk maçında Eyüpspor'a mağlup oldu. Peki Boluspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak.
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Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.
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Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanından çıkacak.
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Teknik direktör Okan Buruk'un Boluspor mücadelesinde ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.
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Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sekiz isim maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Ismael Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Rolland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen'in kadroda olmadığı duyuruldu.
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İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:
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Günay Güvenç
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Berkan Kutlu
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- 10
Abdülkerim Bardakcı
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Metehan Baltacı
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Kadir Subaşı
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- 13
Jelert
- 14
Eyüp Aydın
- 15
Efe Akman
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- 16
Yusuf Demir
- 17
Ahmed Kutucu
- 18
Morata
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