Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Merhum Gürsoy Yalçın’a Allah’tan rahmet, başta Sergen Yalçın ve ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/7naiipiJdW