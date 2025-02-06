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        Haberler Dünya Donald Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı: Arjantin'de Milei hükümeti, DSÖ'den çekilme kararı aldı | Dış Haberler

        Arjantin'de Milei hükümeti, DSÖ'den çekilme kararı aldı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başladığı ilk gün DSÖ'den çekilmesinin ardından Arjantin de DSÖ'den çekilme kararı aldı. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, "derin farklılıklar" gerekçesiyle ülkesinin DSÖ'den çekileceğini açıkladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 07:42 Güncelleme: 06.02.2025 - 07:42
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        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
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        Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, "derin farklılıklar" gerekçesiyle ülkesinin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) çekileceğini açıkladı.

        Milei, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, DSÖ'nün salgın sürecindeki uzun süreli önlemlerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiğini savundu.

        DSÖ'yü sert bir dille eleştiren Milei, "Hiçbir zaman unutmayacağız ki, ilkel karantinanın fikir babalarıydılar. Bu durum, 1998 tarihli Roma Statüsü'nün 7. maddesinin (k) bendi uyarınca, talimatlarını uygulayan tüm devletlerle işbirliği içinde, tarihin en tuhaf insanlığa karşı suçlarından birinin işlenmesi anlamına gelmiştir. Bu nedenle böylesine uygunsuz bir kurumu terk etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

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        Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni basına yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19 döneminde uyguladığı sağlık politikalarına ilişkin "derin farklılıklar" yaşadıklarını ve bu sebeple Milei’nin DSÖ'den çekilme talimatı verdiğini söyledi.

        Arjantin'in DSÖ'den fon almadığını vurgulayan Adorni, "Biz Arjantinliler, bırakın sağlığımızı, uluslararası bir kuruluşun egemenliğimize müdahale etmesine bile izin vermeyeceğiz. Zaten fon almıyoruz; dolayısıyla çekilmemiz, hizmetlerin kalitesini etkilemeyecek." dedi.

        Adorni, DSÖ'nün salgın yönetimi sırasında uyguladığı uzun süreli karantina önlemlerinin bilimsel temelden yoksun olduğunu ve bunun, Arjantin ekonomisine ciddi zarar verdiğini öne sürdü.

        TRUMP'TAN DSÖ'YE GERİ DÖNME SİNYALİ

        ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta görevine başlar başlamaz imzaladığı kararnameyle DSÖ'den çekilme kararı almıştı.

        Karname metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak, "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ'nün, üye devletlerin uygunsuz siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması" gösterilmişti.

        Metinde ayrıca DSÖ'nün, ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğü" belirtilmişti.

        Ancak Trump, 26 Ocak günü yaptığı açıklamada ABD'nin DSÖ'ye tekrar dönebileceği sinyalini vermişti.

        Trump, "DSÖ'den çekildim, orada yılda 500 milyon dolar ödüyorduk ve Çin çok daha büyük nüfusuna rağmen 39 milyon dolar ödüyordu ama belki tekrar üye olmayı düşünebiliriz." diye konuştu.

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