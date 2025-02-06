8. SU

Su, vücutta beyaz kan hücreleri ve diğer bağışıklık sistemi hücrelerini taşıyan lenf üretmeye yardımcı olur. Salatalık, karpuz ve kereviz gibi yüksek su içeriğine sahip birçok yiyecek vardır. Sade su içmekte zorluk çekiyorsanız, bağışıklık sistemi için güçlü bir içecek olarak limon, karpuz, salatalık veya nane ile tatlandırılmış bir fincan yeşil çay deneyin. Uygun sıvı alımını, bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin vücudunuzda ihtiyaç duydukları yere (hücrelere) ulaşmasını kolaylaştırmanın bir yolu olarak düşünün.