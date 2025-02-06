Palayla iş yerini bastılar

Büyükçekmece’de sokak üzerinde hızla ilerleyen aracın sürücüsü ile kendisini uyaran iş yeri sahibi arasında tartışma yaşandı. Tartışmadan yaklaşık 1 saat sonra arkadaşlarıyla iş yerine gelen şüpheli, iş yeri sahibi ve oğluna pala ve silahla saldırdı.

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Baba ve oğlunu yaralayan şüpheliler, kaçarken dükkana doğru rastgele ateş etti. Geldikleri araçla kaçarken sokağın çıkışında trafiğe takılan şüpheliler, çevredeki esnaflar tarafından yakalanarak darp edildi. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu ile kaydedildi.

SÖZLÜ TARTIŞMANIN ARDINDAN ARKADAŞLARINI TOPLAYIP GELDİ

Olay saat 19.00 sıralarında Murat Çeşme Mahallesi Ayşin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde hafif ticari araçla hız yapan sürücü, ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi tarafından uyarıldı. Bunun üzerine sürücü ve iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma yaşandı.

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Tartışmanın ardından sokaktan ayrılan ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yaklaşık 1 saat sonra arkadaşlarıyla iş yerine geri döndü. Silah ve palayla iş yerini basan 3 saldırgan, iş yeri sahibi ile çalışanına saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen iş yeri sahibinin oğlu da, kavgaya karıştı. Baba ve oğlunu yaralayan şüpheliler, geldikleri araçlara binerek kaçmaya başladı.

TRAFİĞE TAKILINCA ESNAFA YAKALANDILAR, DAYAK YEDİLER

Kaçarken iş yerine doğru rastgele ateş eden şüpheliler, sokağın çıkışında trafiğe takılarak durmak zorunda kaldı. Sokaktaki diğer esnaflar, kaçan 2 araçtaki saldırganları yakalayarak darp etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibinin pala ile kolundan, oğlunun ise silahla bacağından yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri esnafın darp ettiği 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.