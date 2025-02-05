Fenerbahçe: 5 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-0 kazandı.

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F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Anderson Talisca, 50'de Cenk Tosun (p), 78. dakikada Mert Hakan Yandaş, 81. ve 89. dakikalarda ise Youssef En Nesyri kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Erzurumspor ise bu haftayı da puansız kapattı.

Turnuvanın 3. ve son maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Erzurumspor FK ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

REKLAM F.BAHÇE'DE 8 DEĞİŞİKLİK! Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Ligi’nde son oynanan Çaykur Rizespor maçı 11'inden 8 değişikliğe gitti. Kaleyi İrfan Can Eğribayat'ın yerine Osman Ertuğrul Çetin devralırken; Diego Carlos, Oğuz Aydın, Fred, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun yerine Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca ve Cenk Tosun görev aldı.

TALISCA İLK KEZ 11'DE Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayı ilk kez Çaykur Rizespor maçında giyerken, kupa maçına ise 11'de başladı. Talisca, lig maçının 61. dakikasında oyuna girmişti. Brezilyalı futbolcu bugün Cenk Tosun ile birlikte forvette yer aldı. Cenk Tosun da Kasımpaşa ile oynanan kupa maçının ardından 2. kez 11'de başladı.

CENGİZ ÜNDER 2. KEZ 11'DE Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 26 Eylül 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise mücadelesinin ardından ilk kez 11'de şans buldu. Cengiz, bu sezon Avrupa Ligi'nde 4, Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giydi. REKLAM

6 ŞUBAT DEPREMİ UNUTULMADI 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Asrın Felaketi depremlerin yıl dönümünde stadyumda mesaj verildi. Reklam panolarında ve oyuncuların seremoni öncesinde taşıdığı pankartta "6 Şubat unutmadık, unutmayacağız" yazısı yer aldı. MAÇTAN DAKİKALAR 33. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kaleci Ertuğrul Çetin'in hızlı başlattığın atakta rakip savunmanın eksik yakalanmasından faydalanan Mert Hakan Yandaş, defans arkasına koşan Talisca'yı gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda uzak direğe şutunda top ağlara gitti: 1-0. 41. dakikada sağdan Cengiz Ünder'in ortasına altıpasta ön direkte iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada sağdan topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, Yakup Kırtay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 78. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Oğuz Aydın'ın pasında ceza yayının hemen gerisinde topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın şık şutunda top filelerle buluştu: 3-0.

81. dakikada sarı-lacivertliler farkı 4'e çıkardı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza yayı üzerinde topu iyi kontrol ederek içeri giren En-Nesyri, kaleciden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş filelere bıraktı: 4-0. 89. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. İsmail Yüksek'in arka direğe ortasında Oğuz Aydın'ın altıpasın solunda kafayla indirdiği meşin yuvarlağı En-Nesyri boş kaleye gönderdi: 5-0. Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.