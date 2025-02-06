Giresun'un Dereli ilçesinde olay, önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı Küçükahmet köyünde meydana geldi. Asker adayı Burak Genç (21) ve Emre G. için köyde asker uğurlama eğlencesi düzenlendi.

DHA'daki habere göre eğlence sırasında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla havaya ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle Burak Genç, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç, ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Burak Genç’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BİR KİŞİ SİLAHIYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri, bu hafta içinde birliklerine teslim olacağı öğrenilen Genç’in yaralanmasına neden olan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Genç'in ağır yaralanmasına neden olan şüpheli A.K. (51), ruhsatsız silahı ile birlikte yakalandı.