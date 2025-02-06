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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kendi asker eğlencesinde silahla vuruldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Maganda durmuyor... Kendi asker eğlencesinde vuruldu!

        Giresun'da, asker uğurlama eğlencesinde havaya ateş açıldığı sırada başına mermi isabet eden ve bu hafta içinde birliğine teslim olacağı öğrenilen 21 yaşındaki Burak Genç, ağır yaralandı. Olayla ilgili 51 yaşındaki A.K. isimli şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 08:48 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:55
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        Maganda durmuyor... Kendi asker eğlencesinde vuruldu!
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        Giresun'un Dereli ilçesinde olay, önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı Küçükahmet köyünde meydana geldi. Asker adayı Burak Genç (21) ve Emre G. için köyde asker uğurlama eğlencesi düzenlendi.

        ASKER ADAYI BİR ANDA YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre eğlence sırasında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla havaya ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle Burak Genç, kanlar içinde yere yığıldı.

        AMELİYATA ALINDI DURUMU CİDDİ

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç, ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Burak Genç’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        BİR KİŞİ SİLAHIYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA

        Olayın ardından jandarma ekipleri, bu hafta içinde birliklerine teslim olacağı öğrenilen Genç’in yaralanmasına neden olan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Genç'in ağır yaralanmasına neden olan şüpheli A.K. (51), ruhsatsız silahı ile birlikte yakalandı.

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