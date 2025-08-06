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        Haberler Gündem Güncel Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi! | Son dakika haberleri

        Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi!

        İstanbul Avcılar'da özel bir üniversite yurdu için verilen tahliye kararının ardından ilginç bir tablo yaşandı. Olayda, tahliye davasını kaybeden firma yetkilileri öğrenci yurdundaki eşyaları kaçırmaya çalıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 10:05 Güncelleme: 06.08.2025 - 10:08
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        Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi!
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        Avcılar'da üniversite öğrencileri için belediye tarafından 2018'de yaptırılan 18 katlı, 700 yataklı öğrenci yurdu 3 yıl önce bir firma tarafından işletilmeye başlandı.

        DHA'nın haberine göre firma yetkilileri bu sürede Avcılar Belediyesi'ne verdiği taahhütleri yerine getirmedi. Bunun üzerine belediye firmaya tahliye davası açtı.

        Davayı kaybeden firma aralarında yatak, dolap ve kapıların da bulunduğu eşyaların bir kısmını başka bir yere nakletti. Firma yetkilileri "Malzemeleri tadilat için götürüyoruz" bahanesiyle öğrencilerin kaldığı 3 kattaki kapı ve yatakları da götürmeye çalışırken, belediye yöneticileri polis ekipleriyle nakliyeyi durdurdu.

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        Avcılar Belediyesi tarafından 28 Ekim 2018 tarihinde ve bilim insanı Canan Dağdeviren’in adı verilerek yaptırılan 600 öğrenci kapasiteli 700 yataklı öğrenci yurdu özel firmalar tarafından işletildi. Son 3 yıldır başka özel bir firma tarafından işletilen firmayla belediye arasında sorun yaşandı. Taahhütlerini yerine getirmeyen firmaya belediye tarafından tahliye davası açıldı. Firma, geçen mayıs ayında iddiaya göre son dönemde kötü yönetim nedeniyle oldukça az sayıda kız öğrencinin kaldığı binanın çeşitli katlarını belediyeye haber vermeden tahliye etti. Ardından da işçilerle kapı ve yatakları söktürdü; anlaştığı nakliyat firmasının araçlarına eşyaları yükleyerek Zeytinburnu’nda bilinmeyen bir yere nakletmek istedi. Belediye yöneticileri, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı ile birlikte hareket ederek nakliyatı durdurdu. Yurttan çıkarılarak götürülmek istenen kapı ve yatak başta olmak üzere çeşitli malzemeler polis ekipleri tarafından tespit edildi.

        "KAPI VE MALZEMELERİ TADİLAT İÇİN GÖTÜRÜYORUZ" DEDİLER

        Firma daha önce aralarında kapı, yatak ve dolapların da bulunduğu eşyaları yurt binasından çıkardı. Yurtta kalan diğer yatak ve kapıları nakliyat firmasının araçlarına yükleyen firma, şüphelenmemeleri için yurt görevlilerine ise "Kapı ve diğer malzemeleri tadilat için götürüyoruz" açıklaması yaptı. Öğrencilerin bulunduğu 3 kattaki malzemeler ve kapıların tahliye edildiği anlar ise DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

        BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

        Avcılar Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Avcılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve özel bir firmaya kiralanan Canan Dağdeviren Kız Öğrenci Yurdu’nun tahliyesine ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda, ilgili taşınmazın tahliye süreci başlatılmıştır. Mahkeme kararının gereği olarak yurt binasında ikamet eden öğrenciler belirlenen süre içinde güvenle tahliye edilmiştir. Hukuki süreç halen devam etmekte olup, konuya ilişkin bilgilendirmeler süreç içerisinde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun yaşanan olayın ardından boş olduğu bilgisi edinildi.

        "BUNLAR YENİLENECEK"

        Canan Dağdeviren Kız Yurdu’nun web sayfasında 18 katlı olduğu belirtilen yurt binasında, 24 saat ayakta tedavi kliniği, ücretsiz kahvaltı, fitness salonu, Türk hamamı, sauna, kütüphane ve çalışma odası, çamaşır ve ütü odası, mutfak (24 saat), güvenli giriş ve çıkış (yüz tanıma sistemi), masa tenisi, langırt, satranç, bagaj odası olduğu yer alıyor. Yurt görevlileri kapı ve yataklar taşınırken kendilerine "Bunlar yenilenecek" denildiğini, son dönemde öğrencilere çok kısıtlı kahvaltı verilebildiği bilgisini verdi.

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