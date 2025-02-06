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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek - Kasımpaşa Haberleri

        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, özel röportajla HT Spor ekranlarına konuk oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 21:38 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:40
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        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
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        Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Genç antrenör, hedeflerinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.

        İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

        Çok heyecanlıyım, çok güzel bir kulübe geldim. Tamamen kurumsal yönetilen, harika tesisleri olan, çok değerli başkanı ve yönetim kurulu olan kulübe geldim. Bu şerefli görevi layık görenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hava var. Beklediğimden de iyi bir ortam var.

        İlk maçımızda eksiklerimizi gördük. Çok kaliteli, çok karakterli büyük oyuncularımız var. Futbol geçmişteki kariyerinle oynanan bir oyun değil. Şu anki performansın önemli olduğu, ciddi bir iş. İlk maç için çok iyi veya çok kötü diyemem. 3 puanı aldık ama oyun olarak gelişmeliyiz.

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        Büyük takımlarda oynamak için kendini hazırlamalısın. Karakter, duruş, moral, ailevi ve sosyal yaşam olarak kendini tamamen hazırlayıp gitmen gerekir. Ondan sonra zaten tamamen performansına kalıyor iş. Can Keleş daha iyi olacak. Türk futboluna uzun yıllar hizmet edeceği aşikar. Bugün Sinan Bolat'ı transfer ettik. Sinan Bolat çok değerli bir karakter. Bize çok şey katacağını düşünüyoruz. Andreas Gianniotis da çok iyi bir kalecimiz ama şu an bir sakatlığı var. İkinci kalecimiz Ali Emre de alt adelesini yırttı. Bu nedenle bir kaleci transfer etmeliydik. Malatyaspor'dan Atakan Müjde'yi transfer ettik bugün. 21 yaşında, çok gelecek vaadeden, kulübümüzün prensiplerine uyan bir oyuncu. 1-2 transfer daha yapmak istiyoruz.

        Kasımpaşa'nın vizyonu herkese örnek olmalı. Başkanımız, Yasin Özcan'ı yurt dışında görmek istediği için gelen yüksek bir teklife rağmen onu daha düşük bir bedelle Avrupa'ya gönderdi.

        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin savaşı diğer takımları ve hakemleri kötü bir şekilde etkiliyor. Bu savaş böyle devam ederse Türk futbolu geriye gider.

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        - Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na U-19 takımıyla çıkma kararı

        Kasımpaşa'nın cesur tutumu çok önemli. O yüzden gençler adına ben teşekkür ediyorum. 19 yaş altı takımı için Türkiye Kupası büyük bir fırsat. Kupanın yeni formatını doğru bulmuyorum. Bu kadar maç oynanması doğru değil. Finale kadar her maça eleme usulü olmalı. Mütevazi bir takımın Türkiye Kupası'nı kazanma şansı bu formatta asla yok.

        Biz her maça kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe maçından önce Çaykur Rizespor maçına odaklandık. Bu maçtan değerli bir 3 puan alacağımız düşünüyorum. Hedefimiz Avrupa kupalarında yer almak. Tamamen bu hedef doğrultusunda hareket edeceğiz.

        Kayserispor'da dönemimdeki oyunu burada da yansıtmak istiyorum. Topun bizde olması çok değer veriyorum. Kaybettiğimiz zaman en kısa sürede geri kapmalıyız. Ben buraya imza atarken, başkanımız Fatih Saraç, "İnşallah Avrupa'ya gideriz. Bizim hayalimiz bu" dedi. Bu hayal doğrultusunda gideceğiz. Bu sene veya seneye bu hedefe gideceğimiz düşünüyorum.

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        Futbolculukta sadece kendinden sorumlusun, teknik direktörlükte bütün takımdan sorumlusun. Teknik direktörlüğü, futbolculuktan çok seviyorum. Futbolculukla ikisi bambaşka şeyler.

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