Ayşe Barım’ın, kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim Danışmanlık şirketinin sahibi olan Ayşe Barım’ın, Gezi Parkı eylemlerinin örgütleyicilerinden biri olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

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Ekol TV’nin haberine göre; soruşturma kapsamında Ayşe Barım’ın avukat I.S.G. ve bir doktor arkadaşı, gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra da serbest bırakıldılar. Gözaltına alınmalarının gerekçesi; Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları. Ayrıca, Ayşe Barım’ın tutuklanmadan önce şirketini kardeşine devrettiği de ortaya çıktı.

Ayşe Barım'ın gözaltına alındığı gün, I.S.G. bir bankaya giderek kasasından bir çuval ve bir zarf aldı.

Zarfın içinde altın olduğu öğrenildi. İki isim de kendilerini; "Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık" ifadeleriyle savundu.

Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı Haberi Görüntüle

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NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla daha önce gözaltına alınmış, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklanmıştı.