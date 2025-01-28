Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla tutuklanan Barım, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

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Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Ayşe Barım'ın tutuklanmadan önceki ifadesi ortaya çıktı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nde yeniden sorgulanan Barım, buradaki ifadesinde de suçlamaları reddetti.

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"KARALAMA VE İFTİRA KAMPANYASIYLA KARŞI KARŞIYAYIM"

Hâkimlikte ID İletişim ve Danışmanlık Şirketi’ni 23 yıl önce kurduğunu anlatan Ayşe Barım, öncesinde de 10 yıl boyunca eğlence sektöründe ve çeşitli yerlerde çalıştığını belirterek; "23 yıl boyunca çok çalıştım ve büyüyen televizyon sektörü içinde yer aldım. 2024 yılı Eylül ayı sonunda sektöre dâhil yazılar yazıldı. Gazeteci tarafından yazılan ismim geçmeden 'Sektörde mamalar da var' denilerek bir oyuncumu da sahte reklam ilişkisi içinde olduğunu iddia eden yazı yayınlandı. 7 Ocak tarihinde yazının sadece o paragrafı alınarak çeşitli Twitter hesaplarından sadece orası paylaşıldı. 'Bu Ayşe Barım’dır denilerek beni 'mama' ilan ettiler. Çok yoğun bir karalama ve iftira kampanyasıyla karşı karşıyayım" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Neden böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını anlamadığını söyleyen Ayşe Barım; "Günün sonunda önce magazinsel konuyla ilgili şimdi de bu suçlama ile buradayım. Bunların hepsi iftiradır, karalamadır. Bu sadece Twitter ve sosyal medyada ve gazetelere yansıyan iddialar ortaya atılmıştır. Bunları asla kabul etmiyorum. Bu kadar emeğin sonunda başarı hikâyesi olan hikâyemin bu şekilde utanç hikâyesine dönüştürülmesinden dolayı mağdur durumdayım. Bu suçlamalar araştırıldıktan sonra inşallah son bulacaktır. Bu süre boyunca ben çalışamadım. Sağlık sorunlarım vardır. Bu üzüntü ve iftiralar beni çok çok yıprattı. Zaten kalp sorunum var. Ameliyat olmuştum. Çok ciddi bir psikolojik şiddet içerisindeyim. Hayatımın nereye gittiğini bile anlayamıyorum" ifadelerini kullandı ve suçlamaları reddetti.

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