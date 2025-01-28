Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadelerine Habertürk ulaştı

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, dün akşam, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklandı.

ID İletişim ve Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin olduğu oyuncular, 'Tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

Savcılık, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun verdiği ifadeleri, Gezi Parkı olaylarından hakkında dava açılan firari sanık Memet Ali Alabora ile olaylar sürecindeki irtibatları olduğunu, birlikte eylem görüntülerinin olduğunu, ancak buna rağmen irtibat kurmadıklarını söylemeleri nedeniyle iki ünlü ismin yalan beyanda bulundukları kanaatine vararak, 'Yalan Tanıklık' suçundan dün soruşturma başlattı.

Habertürk 'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Halit Ergenç 24 Ocak’ta tanık olarak verdiği ifadesinde oyunculuk yapmak istediği için kendisine bir menajerlik firması arayışında olduğu 2000’li yılların başlarında Ayşe Barım ile tanıştığını belirterek; "Ayşe Barım ile o tarihlerde iş ilişkisi kurduğumuz için hiç kopmadık. Meslek hayatıma Ayşe Barım’ın ajansında devam ediyorum. Memet Ali Alabora’yı da konservatuvardan tanıyorum. Herhangi bir samimiyetim yok, iş ortamında karşılaşmışlığımız var. Ayşe Barım ile Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatımızı hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti. O dönemde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik" dedi. Ergenç, Gezi Parkı hükümlülerinden Çiğdem Mater Utku ile Osman Kavala’yı da kamuoyundan bildiğini söyleyerek, bu isimlerin Ayşe Barım ile irtibatına ilişkin bir bilgisinin olmadığını belirtti.

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu da Ayşe Barım gözaltına alındıktan sonra 'tanık' sıfatıyla ifade veren oyunculardandı. Kocaoğlu, Ayşe Barım’ı 17 yıldır tanıdığını ve menajerlik firmasıyla çalıştığını söyledi. Kendisine Ayşe Barım ile Gezi Parkı olayları döneminde aralarında geçen HTS kayıtları sorulan Kocaoğlu; "Telefon görüşmesi bize ait. Ancak uzun süre geçtiğinden içeriğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı’na çıkmamla ilgili bir görüşme olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı. Ayşe Barım ile iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur. Sanatçılar olarak ID İletişim Danışmanlık kapsamında anlaşarak Gezi Parkı’na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez. Kendi kararlarımı, kendim alırım. Gezi Parkı’ndaki haberlerim bireysel olarak gittiğim zamanlarda yapıldı. #occupygezi paylaşımını yapmadım, o dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içine girmedik" ifadelerini kullandı. Kocaoğlu, Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Barım görüşmelerinden haberdar olmadığını, Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku'yu tanımadığını söyledi.

* Peki Türk Ceza Kanunu 'Yalan tanıklık' suçu bakımından ne diyor?

Madde 272’nin soruşturma evresi için söylediği şu: Soruşturma kapsamında gerçeğe aykırı şekilde beyanda bulunarak tanıklık yapan kişiye 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

TEKELLEŞME SORUŞTURMASI DA YÜRÜTÜLÜYOR

Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca soruşturma yürütülüyor.