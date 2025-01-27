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        Haberler Magazin Ayşe Barım hakkında tutuklama talebi - Son Dakika Haberi

        Ayşe Barım hakkında tutuklama talebi

        Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alınmıştı. Barım hakkında tutuklama talep edildi. Ayrıca; Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na 'Yalan tanıklıktan' soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 20:05 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:55
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        Tutuklama talep edildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ID İletişim'in kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, hakkında Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan cuma günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

        Ayşe Barım adliyeye sevk edildi
        Ayşe Barım adliyeye sevk edildi

        8 OYUNCU 'TANIK' SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

        Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı 8 oyuncu, 'Tanık' sıfatıyla ifade vermişti; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler.

        Ayşe Barım

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Ayşe Barım, savcılıkta verdiği 2,5 saatlik ifadenin ardından “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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        HALİT ERGENÇ İLE RIZA KOCAOĞLU HAKKINDA 'YALAN TANIKLIK' SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

        Ayşe Barım soruşturmasında tanık olarak beyan veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na 'Yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi ise eylemlere kendi iradeleriyle katıldıklarını söylemelerine rağmen savcılık eylemlerin başladığı dönemde Ayşe Barım ile yoğun irtibatları olduğunu tespit etti. Savcı, Ayşe Barım ile Gezi Parkı’nda birlikte oldukları iddia edilen Kocaoğlu ve Ergenç’in şüpheliyi kayırmak için kaçamak cevaplar verdiği kanaatine vardı. Ayrıca Memet Ali Alabora ile birlikte eylemde oldukları görüntülere ilişkin o dönem irtibatlarının olmadığını söylemeleri de 'Yalan tanıklık' soruşturmasına neden oldu.

        HANGİ OYUNCUYLA KAÇ KEZ KONUŞTUĞU TESPİT EDİLDİ

        Savcılığın tespitine göre, Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemlerinin başladığı dönem; 7 kere Bergüzar Korel, 4 kere Ceyda Düvenci, 10 kere Soysert, 12 kere Halit Ergenç, 5 kere Hümeyra Akbay, 1 kere Mehmet Günsür, 2 kere Nehir Erdoğan, 8 kere Selma Ergeç, 2 kere Nejat İşler ve 1 kere Rıza Kocaoğlu ile görüşmüştü. Savcılık tutuklamaya sevk yazısında Ayşe Barım’ın kendi ajansındaki oyuncularla da eylemlere katılarak kitleselliği artırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

        Gözaltına alındı
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        TEKELLEŞME SORUŞTURMASI DA YÜRÜTÜLÜYOR

        Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca soruşturma yürütülüyor.

        Soruşturma başlatıldı
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        #Ayşe Barım
        #Halit Ergenç
        #Rıza Kocaoğlu
        #Gezi Parkı

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