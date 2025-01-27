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        Haberler Magazin Ayşe Barım adliyeye sevk edildi - Magazin haberleri

        Ayşe Barım adliyeye sevk edildi

        Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alınmıştı. Barım, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:23
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        Ayşe Barım adliyeye sevk edildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım, hakkında Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan cuma günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

        Ayşe Barım, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        12 OYUNCU TANIK OLARAK DİNLENDİ

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi başladı. Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci ve Mehmet Günsür’dan sonra dört oyuncunun daha tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Tanık olan oyuncu sayısı 12’ye yükseldi. Soruşturmanın genişletilmesi ve sadece 2013’teki Gezi Parkı döneminde görüştüğü oyuncular değil, günümüzdeki bağlantıları da incelenen Ayşe Barım’ın şüpheli olduğu Gezi Parkı dosyasında tanık oyuncu sayısı daha da artacak.

        Soruşturmada; firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

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        Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçılara Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılmaları için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

        Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın 'tanık' sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

        Öte yandan, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıca soruşturma yürütülüyor.

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        #Ayşe Barım

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