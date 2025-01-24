ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma açıldı. Barım, gözaltına alındı.

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AA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı tape görüşmesinin içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılara Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespit edildi. Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te, olaylara katılması için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında; Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alınırken evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

REKLAM Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; ID Danışmanlık Limited Şirketi'ne bağlı ünlü oyuncular; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler, İstanbul Adalet Sarayı’na giderek menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemlerini organize etmekle suçlandığı soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi.

Öte yandan, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki yaşamasına aracılık etmesi ve sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da geçtiğimiz günlerde bir soruşturma açılmıştı. Serenay Sarıkaya - Ayşe Barım Soruşturma kapsamında; Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Serenay Sarıkaya, kamufle ilişki, Nedim Saban ise sektörde tekelleşme iddiaları konusunda 'tanık' olarak ifade vermişti. Serenay Sarıkaya - Nedim Saban Deniz Işın ise yine tekelleşme iddiaları doğrultusunda 'mağdur' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Deniz Işın AYŞE BARIM HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI Ayşe Barım'ın odağında olduğu tartışma, TV100 yazarı Fuat Uğur'un 26 Eylül 2024 kaleme aldığı bir makaleyle başladı. Uğur, isim vermediği makalesinde bazı menajerlerin ve şirketlerin televizyon ve dizi sektöründe tekelleşmenin önünü açan faaliyetlerinin olduğunu yazdı. Yazıda; güçlü bir kadın menajer ve popüler bir oyuncuyla ilgili magazinsel iddialar da yer aldı. Bu yazının sosyal medyada büyük bir tartışma yaratmasının ardından, kadın menajerin Ayşe Barım olduğu iddia edildi. ID İletişim, o dönemde bu iddiaları yalanladı. Soruşturma sürecinin takvimi şöyle işledi; 10 Ocak... Ayşe Barım hakkında piyasada tekelleşme iddialarıyla soruşturma başlatıldı. 13 Ocak... Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 15 Ocak... Serenay Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. 21 Ocak... Deniz Işın, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. 23 Ocak... Nedim Saban, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Tekelleşme iddialarıyla ilgili bu soruşturma, ayrıca devam ediyor.

Ayşe Barım'ın sabahın erken saatlerinde iş yerinde başlayan arama, öğleden sonra tamamlandı. Aramalar sırasında polis ekiplerine, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay ile savcı Furkan Kafalı da eşlik etti. İncelemelerin ardından, delil olarak değerlendirilen bazı dijital materyal ile evraklara el konulduğu öğrenildi. AYŞE BARIM KİMDİR? 1970 doğumlu Ayşe Barım, ID İletişim menajerlik şirketini 2002'de kurdu. Barım, geçtiğimiz yıllarda şirketin internet sitesinde yayınladığı bir notta, bir süre önce şirketin günlük yönetimini ekibine bırakarak 'Alice Müzikali' gibi yaratıcı yapımcılık projelerine yoğunlaştığını söyledi. ID İletişim'in temsil ettiği sanatçılar arasında; Ali Atay, Aslı Enver, Bensu Soral, Bergüzar Korel, Birce Akalay, Caner Cindoruk, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Erkan Can, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Halit Ergenç, Hande Erçel, Hazal Kaya, Hümeyra, İpek Bilgin, Lale Mansur, Mehmet Günsür, Merve Dizdar, Nejat İşler, Okan Yalabık, Pınar Deniz, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal, Zerrin Tekindor gibi ünlü isimler bulunuyor.

Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından senarist Ece Yörenç sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu; "Haa, öyle inandırıcı olmadı şimdi de böyle mi? Ayşe Barım meğer 'gezici'miymiş? 12 yıl sonra şimdi bununla mı suçlanacak? Berbat bir suikast daha! rezalet!" Tekelleşme iddialarının ortaya atıldığı günlerde; Ayşe Barım'a tekelleşmede rol oynadığına yönelik Ayşe Barım'a sosyal medya hesabından göndermede bulunan Farah Zeynep Abdullah da bir paylaşımda bulunarak gözaltı kararını; "Bu öyle böyle değil, inanılmaz bir saçmalık" şeklinde yorumladı. Şenay Gürler de "Yok artık. Bu nedir ya? Esas mesele sektördeki tekelleşme değil miydi?" ifadelerini kullandı. Daha önce tekelleşmeye yönelik en kapsamlı açıklamayı ilk yapan Burcu Biricik, Ayşe Barım'ın gözaltı kararını "Aklımızla oynamanın sınırlarını aştınız ama! Bu ne saçmalık ya?" ifadeleriyle yorumladı. Tekelleşme iddiaları çoğalıyor Saban da ifade verdi Deniz Işın ifade verdi "İlişkimiz hür irademizle devam etmektedir"