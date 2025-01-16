Serenay Sarıkaya: Hesaplarımı kontrol edin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda ünlü oyuncunun menarjerlik şirketi olan ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım hakkında, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve Mert Demir ile Serenay Sarıkaya arasında kamufle ilişki oluşturduğu iddiaları doğrultusunda resen soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

Menajeri Ayşe Barım ile uzun yıllardır çalıştığını söyleyen Serenay Sarıkaya, ilişkinin kamufle olmadığını, menajerinin, kendisine reklam aşkı yaşaması için herhangi bir baskı yapılmadığını ifade etti.

Ekol TV'nin haberine göre; savcı, Serenay Sarıkaya'ya, Mert Demir ile olan 'Kamufle' ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım ile birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunu yöneltti. Sarıkaya bu soruya; "Hesaplarımı kontrol edin" şeklinde yanıtladı.

Mert Demir - Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile olan ilişkisi için; "Reklam aşkı değil. Kimseden bunun için para almadım, iftira" dedi.

Ünlü oyuncu, dün adliye çıkışında; "Hakkımızda çıkan yalan ve iftiralarla ilgili ifade verdim. İftiralarla ilgili ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Dişimle, tırnağımla bugünlere gelmişim, bir itibarsızlaştırma çabası var" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu iddialar nelerdi?

* Birçok oyuncu, Ayşe Barım'ın işlerine engel olduğunu, sektörde tekelleşmeye neden olduğunu ileri sürdü.

* Mert Demir'in bir iş adamıyla ilişki yaşadığı, bunu kamufle etmek için Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyormuş gibi gösterildiği iddia edildi. İddiaya göre; Ayşe Barım, bu kamufle ilişki için iş adamından 5 milyon dolar aldı.