Ünlülerden Ayşe Barım'a destek

Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararla tutuklanan Barım, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

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Tutuklanmasının ardından bazı ünlüler, Ayşe Barım'a destek paylaşımında bulundu;

Merve Dizdar: Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk... Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum çok...

Pınar Deniz: Aklım almıyor.

Aynur Aydın: Şaka mı bu?

Hande Erçel: Ayşe'm...

Mihre Mutlu da Ayşe Barım'ın fotoğrafını yayımladı ve ardından "Kalbin gerçeği biliyor" mesajını paylaştı.

Begüm Kütük Yaşaroğlu: Böyle bir haksızlık karşısında hissettiğim üzüntüyü tarif etmek çok zor.

Devrim Özkan

Seray Sever: Ayşe'ciğim en kısa zamanda adaletin yerini bulmasını ve seni özgür, işinin başında, sevdiklerinle birlikte görmek dileğimle...

Aslı Enver: Aşye'm...

Hazal Kaya