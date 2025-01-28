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        Haberler Magazin Ünlülerden Ayşe Barım'a destek

        Ünlülerden Ayşe Barım'a destek

        Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı. Bazı Ünlüler, Barım'a destek paylaşımlarında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:20
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        Ünlülerden Ayşe Barım'a destek
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        Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararla tutuklanan Barım, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

        Ayşe Barım tutuklandı
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        Tutuklanmasının ardından bazı ünlüler, Ayşe Barım'a destek paylaşımında bulundu;

        Merve Dizdar: Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk... Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum çok...

        Pınar Deniz: Aklım almıyor.

        Aynur Aydın: Şaka mı bu?

        Hande Erçel: Ayşe'm...

        Mihre Mutlu da Ayşe Barım'ın fotoğrafını yayımladı ve ardından "Kalbin gerçeği biliyor" mesajını paylaştı.

        Begüm Kütük Yaşaroğlu: Böyle bir haksızlık karşısında hissettiğim üzüntüyü tarif etmek çok zor.

        Devrim Özkan

        Seray Sever: Ayşe'ciğim en kısa zamanda adaletin yerini bulmasını ve seni özgür, işinin başında, sevdiklerinle birlikte görmek dileğimle...

        Aslı Enver: Aşye'm...

        Hazal Kaya

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        #Ayşe Barım
        #Ayşe Barım tutuklandı
        #Gezi Parkı
        #Merve Dizdar

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