ID İletişim Danışmanlık A.Ş'nin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmıştı. Soruşturma açılan teşebbüslerden biri de Ayşe Barım'ın ortağı olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş...

Ayşe Barım'ın hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki kurmasına aracılık ettiği ve tekelleşmede rol oynayan bir menajer olduğu iddiaları bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddiaları, ihbar kabul etti. Son dönemdeki dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları nedeniyle açılan soruşturmada, bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Rekabet Kurulu'nun soruşturma başlattığı 21 teşebbüs şöyle;

Kurumun soruşturma açtığı teşebbüsler şöyle sıralandı: Kast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti., Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti., Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Cemile Yaprak Atış, Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti., Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti., ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden Talent Management, Nimet Atasoy AŞ, People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti., Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti., Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti., Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti., TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.