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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Paşa'nın duruşu! - Futbol Haberleri

        Paşa'nın duruşu!

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. İlk etapta turnuvaya katılmama kararı alan lacivert-beyazlılar, daha sonra U19 takımıyla yer almaya karar vermiş ve Gençlerbirliği'ni yenerek gruplara kalmıştı. Kasımpaşa U19 takımı, sahaya yüreklerini koyarak başarı öyküsüyle tarih yazıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 23:37 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:43
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        Paşa'nın duruşu!
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        Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. U19 takımıyla sahneye çıkan lacivert-beyazlılar rakibine 3-0 mağlup olmasına karşın genç futbolcuların oynadığı oyunla takdir topladı.

        TFF DAVET ETTİ, TURNUVAYA KATILDI

        Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti sonrası turnuvaya U19 takımıyla katılma kararı kaldı. 5. turda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek tarihi bir başarı yakalayan lacivert-beyazlılar; B Grubu'nda Fenerbahçe, İstanbulspor ve Göztepe ile eşleşti.

        F.BAHÇE KARARINI SON DAKİKA AÇIKLADI

        Kasımpaşa ile birlikte turnuvaya katılmama kararı alan Fenerbahçe ise, federasyonun aldığı yabancı VAR hakemi kararı sonrası Türkiye Kupası'na katılma kararı aldığını duyurdu.

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        YAŞ ORTALAMASI 18.5

        Sahaya genç oyuncularla çıkan Kasımpaşa'nın ilk 11'deki yaş ortalaması ise 18.5 oldu. En deneyimli olarak 1998 doğumlu kaleci Ali Emre Yanar forma giyerken; en genç oyuncu ise 2009 doğumlu Yaman Suakar yer aldı.

        F.BAHÇE'YE 3-0 KAYBETTİ AMA...

        İlk maçta Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Kasımpaşa U19 takımı, sahadan 3-0 mağlup ayrılmasına karşın gösterdiği performansla alkış topladı.

        Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından Kasımpaşalı oyuncuları saha içerisinde topladı ve onlara bir konuşma yaptı.

        "ONLARA SAYGI DUYMALIYDIK, SAAT GİBİ İŞLEDİLER"

        Portekizli teknik direktör maç sonu açıklamasında Kasımpaşa U19 takımından övgüyle bahsetti. "Onlara saygı duymalıydık" diyen Mourinho, "Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe." ifadelerini kullandı.

        Kasımpaşa'nın defansta saat gibi işlediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil, onlar bizi durdurduğu için daha farklı bir skor oldu. Onları tebrik ettim. İkinci yarıda gol atamadık. Biz yeteri kadar iyi yapamadık, onlar da iyi savaştı. Onlar çok organizelerdi defansif anlamda, saat gibi işlediler." şeklinde konuştu.

        "AYAĞINIZA, YÜREĞİNİZE SAĞLIK PAŞA'NIN GENÇLERİ!"

        Mücadele sonrası Kasımpaşa'nın resmi X hesabı da genç futbolcuları öven bir paylaşım yaptı. Kulübün yaptığı paylaşımda, "Gösterdiğiniz azim ve mücadele ile bizleri gururlandırdınız. Sizler sadece sahadaki başarımız değil, aynı zamanda geleceğimizsiniz. Hedeflerimize birlikte yürümeye devam ediyoruz. Yolunuz açık olsun!" denildi.

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