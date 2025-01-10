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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eren Elmalı transferinde ufak pürüzler çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Eren Elmalı transferinde ufak pürüzler çıktı!

        Galatasaray'ın imza attırma aşamasına geldiği Eren Elmalı transferinde ufak pürüzler çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp ödeme planı ve net bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürüyor

        Giriş: 10.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:48
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          Galatasaray'da bitmeye yakın ilk transfer olan Eren Elmalı'da ufak pürüzler çıktı.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’la 3 milyon Euro bonservis bedeli, 500 bin Euro bonus ve sonraki transferden pay karşılığında anlaşmıştı. İki kulüp arasında 500 bin Euro’luk bonusun detayları ve ödeme planı görüşülüyordu.

        • 3

          Eren Elmalı'nın menajeri İstanbul'da transfer sonrası için ön hazırlığa da başlamıştı. Trabzonspor’un Türkiye Kupası maçı kadrosuna dahil edilmeyen Eren’in transferinde ufak pürüzler çıktı.

        • 4

          Galatasaray bu transfer için ödeyeceği 3 milyon Euro'luk net bölümü taksitler halinde ödemeyi düşünüyor. Bordo-mavili kulüp ise yapacağı takviyeler için bunun nakit olarak ödenmesini talep ediyor.

        • 5

          Galatasaraylı yetkililer transferde önceliğini hücum oyuncusu ve stoper takviyelerine vermiş durumda.

        • 6

          Ancak Trabzonspor ile görüşmeler devam edecek ve bu transferin bir an evvel bitmesi için gerekli adımlar atılacak.

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          Sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavililer arasında anlaşma noktasının uzak olmadığı öğrenildi.

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