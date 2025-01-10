Eren Elmalı transferinde ufak pürüzler çıktı!
Galatasaray'ın imza attırma aşamasına geldiği Eren Elmalı transferinde ufak pürüzler çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp ödeme planı ve net bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürüyor
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Galatasaray'da bitmeye yakın ilk transfer olan Eren Elmalı'da ufak pürüzler çıktı.
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Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’la 3 milyon Euro bonservis bedeli, 500 bin Euro bonus ve sonraki transferden pay karşılığında anlaşmıştı. İki kulüp arasında 500 bin Euro’luk bonusun detayları ve ödeme planı görüşülüyordu.
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Eren Elmalı'nın menajeri İstanbul'da transfer sonrası için ön hazırlığa da başlamıştı. Trabzonspor’un Türkiye Kupası maçı kadrosuna dahil edilmeyen Eren’in transferinde ufak pürüzler çıktı.
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Galatasaray bu transfer için ödeyeceği 3 milyon Euro'luk net bölümü taksitler halinde ödemeyi düşünüyor. Bordo-mavili kulüp ise yapacağı takviyeler için bunun nakit olarak ödenmesini talep ediyor.
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Galatasaraylı yetkililer transferde önceliğini hücum oyuncusu ve stoper takviyelerine vermiş durumda.
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Ancak Trabzonspor ile görüşmeler devam edecek ve bu transferin bir an evvel bitmesi için gerekli adımlar atılacak.
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Sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavililer arasında anlaşma noktasının uzak olmadığı öğrenildi.