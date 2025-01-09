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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa kupaya bir önceki turda katılmış ve genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükselmişti. Fenerbahçe ise kupa macerasına direkt olarak grup aşamasından başladı. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.01.2025 - 19:32 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:30
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 20.30

        YAYIN: ATV

        Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Berat, Yaman, Yusuf, Emirhan, Sarp, Sinan.

        Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Çağlar, Yusuf, Osayi, Bartuğ, Szymanski, Kostic, İrfan Can, En Nesyri, Cenk.

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

        Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından takımların maçlara çıkacağı belirtmişti.

        FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

        Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, maçta forma giyemiyor.

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        KASIMPAŞA, GENÇLERİYLE TURLAYIP GELDİ

        Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.

        KUPADA İKİNCİ RANDEVU

        Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

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