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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji açıkladı! Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor - 10 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya yağmurlu diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. İç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapılırken, sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 6 ila 8 derece azalması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 07:39 Güncelleme: 10.01.2025 - 07:39
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        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 16°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 11°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Güneşli 15°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Güneşli -2°

        Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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