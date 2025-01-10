2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, sağlığında şöyle bir açıklamada bulunmuştu; "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı, herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım. MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek."

REKLAM advertisement1 Vefatının ardından, en çok konuşulan konulardan biri de Ferdi Tayfur'un şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeydi. Ferdi Tayfur'un şarkılarını izinsiz seslendirmek mümkün değil. Bunun nedenini, Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıkladı. Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un; “Eserlerimi isteyen izinsiz okuyabilir” açıklamasına rağmen MESAM’a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını söyledi. Ergül; “Tayfur’un eserlerini okumak isteyenler ailesinden izin almak zorunda. MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorundalar. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davalarıyla karşı karşıya kalırlar."