Bergüzar Korel ile Farah Zeynep Abdullah arasındaki gerilim büyüyor
ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım ve menajerlik şirketinin oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialar, Bergüzar Korel ile Farah Zeynep Abdullah'ı karşı karşıya getirmişti. Abdullah, yeni paylaşımıyla tartışmayı iyiden iyiye alevlendirdi
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Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı.
Kurulun soruşturma açtığı teşebbüsler şöyle sıralandı: Kast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti., Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti., Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Cemile Yaprak Atış, Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti., Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti., ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden Talent Management, Nimet Atasoy AŞ, People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti., Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti., Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti., Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti., TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.
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Bu durumla eş zamanlı olarak Serenay Sarıkaya ile bağlı olduğu menajerlik ajansı olan ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.
ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisiyle olan ilişkisini, Serenay Sarıkıya ile kamufle etmesi için 5 milyon dolar aldığı ileri sürülmüştü.
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Farah Zeynep Abdullah, söz konusu iddiayı; "Haydi bakalım, kolay gelsin" ifadeleriyle alıntılayarak, X hesabından paylaşmıştı.
Ayşe Barım da bir açıklamada bulunarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, iddiada bulunan kişiye ise dava açıldığını dile getirmişti.
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KAPIŞTILAR
Hazal Kaya, Sinem Kobal gibi isimler bu iddiaya tepki göstererek, Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Bergüzar Korel ise "Nerede kadın dayanışması?" ifadelerini kullanarak Farah Zeynep Abdullah'a göndermede bulundu. Bu paylaşım, Abdullah ile Korel'i karşı karşıya getirdi.
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Bergüzar Korel'in paylaşımının ardından Farah Zeynep Abdullah; "Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" şeklinde tepki içeren bir cevap verdi.
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"NİYE BÖYLEYİZ?"
O sırada Burcu Biricik de sektörde tekelleşmeden söz etmiş ancak ünlü oyuncunun açıklamasının Ayşe Barım'a bir gönderme mi yoksa destek mi olduğu anlaşılamamıştı. Biricik'in açıklaması şöyleydi: Niye böyleyiz biz? Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleki etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılamayan, yaratılmadığı gibi köstek de olunan onlarca yetenekli (genel) sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük.
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SİSTEMİ ELEŞTİRENLERE SESLENDİ
Tüm bunların ardından Bergüzar Korel, sitem dolu bir açıklamada bulundu ve şu ifadeleri kullandı: 20 yıldır birlikte çalıştığım ajansım, menajerim ve çok sevdiğim pırıl pırıl oyuncu arkadaşım üzerinden yapılan haberleri gördükçe çok öfkeleniyorum. Yıllardır organize olarak bu tarz haberlerle çoğu hemcins meslektaşım karşılaşmıştır. Alışkınız. Fakat burada çok daha korkunç olan bir şey var ki o da 'güya' sistem eleştirisi yaparken bu mesnetsiz, iğrenç iftiraların yer aldığı haberlere alkış tutanlar... Bilmiyorlar ki bu insan hayatıyla oynayan, delilsiz, belgesiz, belden aşağı vuran ve hep kadını hedef alan zihniyet onlara da ilk fırsatta aynı şeyi yapacak."
Bergüzar Korel'in bu sözlerinden, Burcu Biricik'in Ayşe Barım'a göndermede bulunduğuna inandığı yorumları yapıldı.