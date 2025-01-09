Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bergüzar Korel ile Farah Zeynep Abdullah arasındaki 'Ayşe Barım' gerilimi büyüyor - Magazin haberleri

        Bergüzar Korel ile Farah Zeynep Abdullah arasındaki gerilim büyüyor

        ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım ve menajerlik şirketinin oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialar, Bergüzar Korel ile Farah Zeynep Abdullah'ı karşı karşıya getirmişti. Abdullah, yeni paylaşımıyla tartışmayı iyiden iyiye alevlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı.

          Kurulun soruşturma açtığı teşebbüsler şöyle sıralandı: Kast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti., Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti., Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Cemile Yaprak Atış, Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti., Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti., ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden Talent Management, Nimet Atasoy AŞ, People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti., Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti., Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti., Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti., TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.

        • 2

          Bu durumla eş zamanlı olarak Serenay Sarıkaya ile bağlı olduğu menajerlik ajansı olan ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

          ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisiyle olan ilişkisini, Serenay Sarıkıya ile kamufle etmesi için 5 milyon dolar aldığı ileri sürülmüştü.

        • 3

          Farah Zeynep Abdullah, söz konusu iddiayı; "Haydi bakalım, kolay gelsin" ifadeleriyle alıntılayarak, X hesabından paylaşmıştı.

          Ayşe Barım da bir açıklamada bulunarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, iddiada bulunan kişiye ise dava açıldığını dile getirmişti.

        • 4

          KAPIŞTILAR

          Hazal Kaya, Sinem Kobal gibi isimler bu iddiaya tepki göstererek, Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Bergüzar Korel ise "Nerede kadın dayanışması?" ifadelerini kullanarak Farah Zeynep Abdullah'a göndermede bulundu. Bu paylaşım, Abdullah ile Korel'i karşı karşıya getirdi.

        • 5

          Bergüzar Korel'in paylaşımının ardından Farah Zeynep Abdullah; "Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" şeklinde tepki içeren bir cevap verdi.

        • 6

          "NİYE BÖYLEYİZ?"

          O sırada Burcu Biricik de sektörde tekelleşmeden söz etmiş ancak ünlü oyuncunun açıklamasının Ayşe Barım'a bir gönderme mi yoksa destek mi olduğu anlaşılamamıştı. Biricik'in açıklaması şöyleydi: Niye böyleyiz biz? Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleki etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılamayan, yaratılmadığı gibi köstek de olunan onlarca yetenekli (genel) sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük.

        • 7

          SİSTEMİ ELEŞTİRENLERE SESLENDİ

          Tüm bunların ardından Bergüzar Korel, sitem dolu bir açıklamada bulundu ve şu ifadeleri kullandı: 20 yıldır birlikte çalıştığım ajansım, menajerim ve çok sevdiğim pırıl pırıl oyuncu arkadaşım üzerinden yapılan haberleri gördükçe çok öfkeleniyorum. Yıllardır organize olarak bu tarz haberlerle çoğu hemcins meslektaşım karşılaşmıştır. Alışkınız. Fakat burada çok daha korkunç olan bir şey var ki o da 'güya' sistem eleştirisi yaparken bu mesnetsiz, iğrenç iftiraların yer aldığı haberlere alkış tutanlar... Bilmiyorlar ki bu insan hayatıyla oynayan, delilsiz, belgesiz, belden aşağı vuran ve hep kadını hedef alan zihniyet onlara da ilk fırsatta aynı şeyi yapacak."

          Bergüzar Korel'in bu sözlerinden, Burcu Biricik'in Ayşe Barım'a göndermede bulunduğuna inandığı yorumları yapıldı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        Habertürk Anasayfa