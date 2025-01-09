Galatasaray'da Hakim Ziyech çıkmazı!
Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Hakim Ziyech ayrılık konusunda ayak diretiyor.
- 1
Galatasaray’da gözler gelecek oyuncular kadar gidecek futbolculara da çevrildi.
- 2
Biri bonservisle toplamda üç transfer yapmayı planlayan Cimbom’da ayrılıklar da kritik.
- 3
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray’ın yurt dışına sadece bir kiralık transfer yapma hakkı kaldı.
-
- 4
FIFA’nın yurt dışına 6 oyuncu kiralama limiti koyması sarı-kırmızılı kulübün de elini kolunu bir anlamda bağladı.
- 5
Victor Nelsson için istediği teklifleri alamayan sarı-kırmızılılar Hakim Ziyech’le sözleşme feshi için görüşmeler yürütüyor.
- 6
ABD, Katar ve Yunanistan’dan teklifler alan Faslı futbolcu önceliğini Avrupa’da kalmaya verdi.
-
- 7
Ancak Ziyech’in yaptığı görüşmelerde Galatasaray’dan aldığı ücrete yakın bir maaş talebinde bulunması transferlerin önünü tıkıyor.
- 8
Sarı-kırmızılılardan yılda 5.7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu görüştüğü kulüplerden de benzer bir yıllık ücret talep ediyor.
- 9
Olympiakos ve Panathinaikos Ziyech’le masadan kalkarken Fransa’da önerilen kulüpler de Ziyech’e mesafeli yaklaştı.
-
- 10
Faslı futbolcu son olarak bir süre top koşturduğu Ajax’a önerildi ve görüşmeler de başladı.
- 11
Sarı-kırmızılı kulüp devre arasında mukavelesini feshetmek istediği Ziyech’ten şok bir yanıt aldı.
- 12
Sergio Oliveira’nın Olympiakos’a transferini hatırlatan tecrübeli yıldız ikinci yarıdaki hak edişlerinin tamamını talep etti.
-
- 13
Transfer için yabancı kontenjanını açması gereken Galatasaray Ziyech’le uzlaşma zemini arıyor.