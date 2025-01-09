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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Hakim Ziyech çıkmazı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Hakim Ziyech çıkmazı!

        Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Hakim Ziyech ayrılık konusunda ayak diretiyor.

        Giriş: 09.01.2025 - 12:00 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:00
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        • 1

          Galatasaray’da gözler gelecek oyuncular kadar gidecek futbolculara da çevrildi.

        • 2

          Biri bonservisle toplamda üç transfer yapmayı planlayan Cimbom’da ayrılıklar da kritik.

        • 3

          Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray’ın yurt dışına sadece bir kiralık transfer yapma hakkı kaldı.

        • 4

          FIFA’nın yurt dışına 6 oyuncu kiralama limiti koyması sarı-kırmızılı kulübün de elini kolunu bir anlamda bağladı.

        • 5

          Victor Nelsson için istediği teklifleri alamayan sarı-kırmızılılar Hakim Ziyech’le sözleşme feshi için görüşmeler yürütüyor.

        • 6

          ABD, Katar ve Yunanistan’dan teklifler alan Faslı futbolcu önceliğini Avrupa’da kalmaya verdi.

        • 7

          Ancak Ziyech’in yaptığı görüşmelerde Galatasaray’dan aldığı ücrete yakın bir maaş talebinde bulunması transferlerin önünü tıkıyor.

        • 8

          Sarı-kırmızılılardan yılda 5.7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu görüştüğü kulüplerden de benzer bir yıllık ücret talep ediyor.

        • 9

          Olympiakos ve Panathinaikos Ziyech’le masadan kalkarken Fransa’da önerilen kulüpler de Ziyech’e mesafeli yaklaştı.

        • 10

          Faslı futbolcu son olarak bir süre top koşturduğu Ajax’a önerildi ve görüşmeler de başladı.

        • 11

          Sarı-kırmızılı kulüp devre arasında mukavelesini feshetmek istediği Ziyech’ten şok bir yanıt aldı.

        • 12

          Sergio Oliveira’nın Olympiakos’a transferini hatırlatan tecrübeli yıldız ikinci yarıdaki hak edişlerinin tamamını talep etti.

        • 13

          Transfer için yabancı kontenjanını açması gereken Galatasaray Ziyech’le uzlaşma zemini arıyor.

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