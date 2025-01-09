Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı? Kan bağışı sonrası kansızlık riskini azaltmak için neler yapılmalı?

KAN BAĞIŞI YAPMADAN ÖNCE HANGİ KRİTERLER ÖNEMLİ?

Kan bağışlamadan önce, hemoglobin seviyenizin belirli bir seviyenin üzerinde olması gerekmektedir. Bu kriterler, erkekler için 13,0 g/dL, kadınlar için ise 12,5 g/dL’dir. Eğer bu seviyelerin altında bir hemoglobin değerine sahipseniz, bağış yapmanıza izin verilmez.